مرسيليا للاستثمار العقاري تفصح عن بيع أوميجا جروب 300 ألف سهم من حصتها

أفصحت شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري عن قيام شركة أوميجا كابيتال جروب ببيع 300 ألف سهم من حصتها بالشركة بقيمة 980 ألف جنيه تقريبا.

وقالت مرسيليا للاستثمار العقاري في إفصاح مرسل للبورصة المصرية الإثنين، إن نسبة مساهمة أوميجا كابيتال انخفضت بعد تلك العملية من 21.26% إلى 20.8% من إجمالي الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقة 3.26 جنيه، وجرى تنفيذها بواسطة شركة ميجا انفستمنتس لتداول الأوراق المالية، وأظهر الإفصاح ارتباط أوميجا بمساهمين مرتبطين من عائلة الشرفي يستحوذون على نسبة ضيئلة (0003%) من إجمالي الأسهم.

ويبلغ رأسمال الشركة المصدر الحالي 72 مليون جنيه موزعًا على 72 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم.

مرسيليا للاستثمار العقارى رفعت رأسمالها إلى 100.8 مليون جنيه

ورفعت الشركة رأسمالها المصدر والمدفوع خلال الفترة الماضية من 72 مليون جنيه إلى 100,8 مليون جنيه بزيادة قدرها 28,8 مليون جنيه.

وجرى توزيع الزيادة على عدد 28,8 مليون سهم وزعت بطريقة الأسهم المجانية بواقع 0.4 سهم مجاني لكل سهم أصلي بالقيمة الاسمية تمول من أرباح العام والأرباح المرحلة وفقا للقوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر 2020.

ووافقت لجنة القيد على الزيادة في 29 ديسمبر الماضي، على أن تدرج الزيادة المجانية على قاعدة البيانات اعتباراً ‏من بداية جلسة الخميس الموافق 13 يناير الجاري.

وتخطط مرسيليا للاستثمار العقاري للانتقال من التداول في بورصة النيل إلى السوق الرئيسية للبورصة، تزامناً مع استكمال الأعمال الانشائية والتوسعات في مشروعاتها المتعددة سواء في العاصمة الادارية الجديدة أو الساحل الشمالي.

مرسيليا توقع عقد شراكة لتطوير 150 ألف فدان بالساحل الشمالي

وأفصحت مرسيليا للاستثمار العقاري في 14 ديسمبر الماضي عن توقيع عقد شراكة لتطوير مساحة 150 فداناً بالساحل الشمالي الغربي.

وقالت الشركة في بيان للبورصة آنذاك، إنها ستقوم بدور المطور العقاري لكامل أرض المشروع البالغة 644 ألف متر مربع بمعامل مسطحات بنائية للأدوار 60%، بما يتيح مساحة بيعية تصل لـ385 ألف متر مسطح كمشروع متكامل الخدمات.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 5 مليارات جنيه، وتتوقع الشركة أن يحقق هذا المشروع إيرادات بيعية لا تقل عن 9.45 مليار جنيه.

ويمثل نصيب مرسيليا حصة لا تقل عن 70% من إيرادات المشروع، بينما سيحصل الشريك على حصة عينية من وحدات المشروع.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة تحولها للخسارة بقيمة 25.1 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى مقارنة بصافى أرباح بلغت 5.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وتراجعت إيرادات الشركة المجمعة إلى 196.7 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة مقارنة بإيرادات بلغت 236.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.