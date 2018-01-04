بورصة وشركات

مرسيليا توقع مذكرة تفاهم مع أملاك لتطوير مشروع مدينة نصر

رجب عز الدين:   أعلنت شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "أملاك" الإماراتية لتطوير أحدث مشروعاتها بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة . وأضافت - فى بيان للبورصة المصرية اليوم الخميس -  أن الاتفاقية ستكون بين "أملاك" مدينة نصر للاستثمار العقارى -التابعة وال
1:48 م, الخميس, 4 يناير 18 1:48 م, الخميس, 4 يناير 18

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رجب عز الدين:
 
أعلنت شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة “أملاك” الإماراتية لتطوير أحدث مشروعاتها بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة .

وأضافت – فى بيان للبورصة المصرية اليوم الخميس –  أن الاتفاقية ستكون بين “أملاك” مدينة نصر للاستثمار العقارى -التابعة والممولكة بالكامل لشركة “أملاك” للتمويل الإماراتية – وشركة “مرسيليا” المصرية الخليجية .

ويطل المشروع على النادى الأهلى ويقام على مساحة 24 ألف متر مربع تقريبا، ومن المخطط أن يضم أبراجا سكنية وإدارية ومركزا تجاريا وفندقا متكامل الخدمات .

ويستهدف المشروع توفير فرص عمل للشباب تقدر بنحو 10 آلاف فرصة عمل فى جميع مراحل المشروع المتوقع إنجازه خلال 5 سنوات.

ونوهت بأن ما تم توقيعه مذكرة تفاهم فقط، وأن القيمة الاستثمارية للمشروع ونسب الشراكة سوف تتحدد عند توقيع عقود الشراكة النهائية بين الطرفين.

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