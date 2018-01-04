مرسيليا توقع مذكرة تفاهم مع أملاك لتطوير مشروع مدينة نصر

وأضافت – فى بيان للبورصة المصرية اليوم الخميس – أن الاتفاقية ستكون بين “أملاك” مدينة نصر للاستثمار العقارى -التابعة والممولكة بالكامل لشركة “أملاك” للتمويل الإماراتية – وشركة “مرسيليا” المصرية الخليجية .

ويطل المشروع على النادى الأهلى ويقام على مساحة 24 ألف متر مربع تقريبا، ومن المخطط أن يضم أبراجا سكنية وإدارية ومركزا تجاريا وفندقا متكامل الخدمات .

ويستهدف المشروع توفير فرص عمل للشباب تقدر بنحو 10 آلاف فرصة عمل فى جميع مراحل المشروع المتوقع إنجازه خلال 5 سنوات.

ونوهت بأن ما تم توقيعه مذكرة تفاهم فقط، وأن القيمة الاستثمارية للمشروع ونسب الشراكة سوف تتحدد عند توقيع عقود الشراكة النهائية بين الطرفين.