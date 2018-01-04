مرسيليا توقع مذكرة تفاهم مع أملاك لتطوير مشروع مدينة نصر

رجب عز الدين: وأضافت – فى بيان للبورصة المصرية اليوم الخميس – أن الاتفاقية ستكون بين “أملاك” مدينة نصر للاستثمار العقارى -التابعة والممولكة بالكامل لشركة “أملاك” للتمويل الإماراتية – وشركة “مرسيليا” المصرية الخليجية . ويطل المشروع على النادى الأهلى ويقام على مساحة 24 ألف متر مربع تقريبا، ومن المخطط أن يضم أبراجا سكنية وإدارية ومركزا تجاريا وفندقا متكامل الخدمات . ويستهدف المشروع توفير فرص عمل للشباب تقدر بنحو 10 آلاف فرصة عمل فى جميع مراحل المشروع المتوقع إنجازه خلال 5 سنوات. ونوهت بأن ما تم توقيعه مذكرة تفاهم فقط، وأن القيمة الاستثمارية للمشروع ونسب الشراكة سوف تتحدد عند توقيع عقود الشراكة النهائية بين الطرفين.
أعلنت شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة “أملاك” الإماراتية لتطوير أحدث مشروعاتها بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة .
وأضافت – فى بيان للبورصة المصرية اليوم الخميس – أن الاتفاقية ستكون بين “أملاك” مدينة نصر للاستثمار العقارى -التابعة والممولكة بالكامل لشركة “أملاك” للتمويل الإماراتية – وشركة “مرسيليا” المصرية الخليجية .
ويطل المشروع على النادى الأهلى ويقام على مساحة 24 ألف متر مربع تقريبا، ومن المخطط أن يضم أبراجا سكنية وإدارية ومركزا تجاريا وفندقا متكامل الخدمات .
ويستهدف المشروع توفير فرص عمل للشباب تقدر بنحو 10 آلاف فرصة عمل فى جميع مراحل المشروع المتوقع إنجازه خلال 5 سنوات.
ونوهت بأن ما تم توقيعه مذكرة تفاهم فقط، وأن القيمة الاستثمارية للمشروع ونسب الشراكة سوف تتحدد عند توقيع عقود الشراكة النهائية بين الطرفين.