مرسيليا توضح سبب الهبوط الحاد في أرباحها بالربع الأول

قال محمد عبدالقادر، مدير علاقات المستثمرين بشركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، إن سبب الهبوط الحاد فى أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام الحالى يرجع بالدرجة الأولى إلى الانخفاض الكبير فى المبيعات الناتج عن حالة الركود المسيطرة على الأسواق نتيجة الوضع الاقتصادي.

وأعلنت مرسيليا الأحد عن قوائمها المالية عن الربع الأول من العام المالى والتى أظهرت تراجعًا كبيرًا فى صافى أرباحها، مسجلا 3.7 مليون جنيه، مقارنة بـ 26 مليونًا فى الفترة المماثلة من العام الماضي.

وهبطت مبيعات مرسيليا بنحو 50% خلال الربع الأول إلى 84 مليون جنيه مقارنة بـ 166 مليونا فى الفترة المماثلة من العام الماضى.

ونفى عبدالقادر اتجاه مرسيليا لزيادة أسعار الوحدات لمواجهة زيادة التكاليف عقب الزيادة الأخيرة لأسعار الفائدة التى أجراها البنك المركزى نهاية الأسبوع الماضى بنسبة 2 %.

وكانت مرسيليا أعلنت الشهر الماضى أنها قامت برفع أسعار وحداتها فى وقت سابق بنسبة 25 – 30% عقب الزيادة فى أسعار الخامات، نتيجة ارتفاع الدولار بعد تعويم الجنيه، كما لجأت إلى مد فترات السداد بالمراحل الجديدة من المشروعات.