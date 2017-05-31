مرسيليا تفصح عن تفاصيل شركتها الجديدة لإدارة الأصول

رجب عزالدين: قالت مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري إنها تعتزم تأسيس شركة لإدارة الأصول برأسمال مرخص به 2.5 مليون جنيه، ومصدر 250 ألف جنيه. وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية " ستتولى شركة مرسيليا لادارة الاصول إدارة المشروعات والأصول العقارية فيما عدا الفندقية وتشغيل وإدارة القرى السي

رجب عزالدين:

قالت مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري إنها تعتزم تأسيس شركة لإدارة الأصول برأسمال مرخص به 2.5 مليون جنيه، ومصدر 250 ألف جنيه.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية ” ستتولى شركة مرسيليا لادارة الاصول إدارة المشروعات والأصول العقارية فيما عدا الفندقية وتشغيل وإدارة القرى السياحية والمنتجعات والمراكز التجارية والأماكن الترفيهية والسينمات والملاهي”.

ووافق مجلس ادارة الشركة فى 18 أبريل الماضى على تأسيس شركة مرسيليا لإدارة المشروعات مشيرة إلى أن الكيان الجديد سيأخذ شكل شركة مساهمة مصرية دون تحديد هيكل ملكية أو نسب المساهمة.

وأفصحت مرسيليا اليوم الأربعاء، عن تفاصيل رأسمال والمساهمات حيث يبلغ رأسمال المصدر للشركة الجديدة 250 ألف جنيه، موزعا على 25 ألف سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

وتبلغ نسبة مساهمة مرسيليا المصرية الخليجية في مرسيليا لإدارة الأصول نحو 99% بعدد 24.7 ألف سهم، بقيمة 247.5 ألف جنيه، وفقا للبيان.

ويبلغ رأسمال مرسيليا 60 مليون جنيه، موزعاً على 60 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.