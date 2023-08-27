«مرسيليا» تسجل مبيعات تفوق 2 مليار جنيه فى مشروع بيتش 5 رأس الحكمة

حققت شركة « مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري» مبيعات تجاوزت 2 مليار جنيه في مشروع بيتش 5 رأس الحكمة منذ بدء تسويقه.

و قرر مجلس إدارة شركة « مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري» في 14 أغسطس الجاري توزيع أرباح مرحلية عن النصف الأول من العام 2023 وفقا لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة بالنظام الأساسي للشركة.

قال شريف حليو، رئيس مجلس إدارة الشركة، بأنه – طبقا لتقرير مراقب الحسابات مكتب “KPMG حازم حسن” عن القوائم المالية المستقلة والمدققة للفترة المالية المنتهية في 2023/6/30 – فإن نتائج الأعمال خلال الفترة تشير إلى نمو في إجمالي الإيرادات بلغت نسبته 40% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

أرباح محققة

وأشار إلى أن نتائج الأعمال أظهرت وصول مجمل الربح خلال تلك الفترة إلى 90.62 مليون جنيه، وأن صافي الربح بعد الضريبة بلغ 48.1 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2023.

وأوضح أن ذلك يأتي استكمالا لما انتهجته من سياسة توزيع مستدامة ومتزايدة خلال الأعوام الماضية من 2019 حتى 2022 – حيث قامت بتوزيع أسهم مجانية بنسبة %20 خلال عام 2019 و43% خلال عامي 2021 و2022 بإجمالي توزيعات تراكمي بلغت نسبته 63%.

توزيعات نقدية على المساهمين

وللمحافظة على تلك السياسة فقد قرر مجلس إدارة الشركة تقديم مقترح توزيع نقدي قيمته 20.765 مليون جنيه بواقع 0.10 جنيه للسهم عن الفترة المالية من 2023/1/1 حتى 2023/6/30، وأن القرار سيتم عرضه على الجمعية العامة للشركة المقرر انعقادها في السادس من سبتمبر القادم.

وأضاف حليو، أن عائد التوزيعات النقدية للشركة يقدر بنحو 16% عن آخر ستة أشهر من العام المالي الحالي اعتمادا على سعر إقفال السوق في 2023/8/14 وهو ما يعد الأعلى توزيعا في السوق.

توزيعات لا تتعارض مع خطط الشركة

كما أن قرار توزيع الأرباح دائما ما يرتبط بالأداء الخاضع للتقدير الرشيد والمطلق لمجلس الإدارة بعد الأخذ في الحسبان المركز المالي للشركة وقدرتها على تمويل مشروعاتها والتزاماتها بما يحقق خطط النمو المستقبلي ووفقا لسياسة الشركة لتوزيع الأرباح سواء نقدية أو في صورة أسهم مجانية وبما يصب في صالح ملاك الأسهم في المقام الأول وبما لا يتعارض مع خطط مرسيليا الاستثمارية لتعظيم قيمة السهم.

ولفت إلى أن الشركة قد اختتمت النصف الأول من العام الجاري ببدء تسليم وحدات المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع مرسيليا بيتش 4 بمنطقة سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي.

مواصلة إنشاءات مرسيليا بيتش 5

وأضاف أنه على الرغم من الطفرات التي طرأت على أسعار مواد البناء وخامات التشطيب إلا ان الشركة قد أوفت بالتزاماتها مع الملاك بدون أي زيادة عن أسعار التعاقد وحتى تسليم الوحدات.

بيتش 5 تم إطلاقه مع بداية العام الحالي وهو عبارة عن قرية سياحية ساحلية بمنطقة رأس الحكمة على مساحة 140 فدانا ويعكس رغبات عملاء الشركة لتملك وحدات بمساحات متفاوتة بدء من القصور بمساحة بناء قدرها 450 مترا مسطح على قطع أراض تصل إلى ألف متر مربع وحتى شاليهات بمساحة بناء 95 مترا مسطح.