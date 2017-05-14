مرسيدس E180 تعيد صياغة مفهوم سيارات الصالون الرياضية

❏ محرك رباعى الأسطوانات سعة 1595 سى سى.. يولد 156 حصاناً

❏ تقنية الحقن الإلكترونى والشاحن التوربينى.. وناقل حركة 9 سرعات

❏ مساحات أكبر من الجيل السابق.. وشاشة 12.3 بوصة بأنظمة COMAND ON LINE

❏ 5.9 متوسط استهلاكها للوقود وعزم دوران 250 نيوتن متر

❏ تتسارع من الثبات إلى 100كلم فى 8.9 ثانية.. وتسجل سرعة قصوى 228كلم/ساعة

❏ جنوط رياضية 17 بوصة.. وأنظمة متطورة للسلامة والأمان

❏ تصميم خارجى ديناميكى رياضى….وتجهيزات كلاسيكية فى الصالون الداخلى



أحمد نبيل على مدار أربعة أيام اختبرت «المال» الجيل الجديد من مرسيدس e-class، التى تعتبر فرس الرهان للنجمة الفضية الثلاثية، سواء على الصعيد المحلى والعالمى وخضعت «e-class» فى شكلها الجديد للعديد من الاختبارات والتجارب، من بينها السير فى طرقات القاهرة المزدحمة والطرقات السريعة، بخلاف التعرف على أبرز النقاط التى تجعل مرسيدس ترتكز على تلك الشريحة فى منافستها مع الطرازات الألمانية الأخرى. تأتى مرسيدس e- class بتصميم جديد تماماً مقارنة بشكلها فى الجيل السابق لتكتسب بعضاً من الملامح لشقيقتها الأكبر s-class، والتى تعتبر الأعلى تجهيزاً لدى مرسيدس، وتلك الملامح تمثل التطور التكنولوجى للصانع الألمانى لإنتاج سيارة صالون رياضية فاخرة مع مراعاه العملية والاقتصاد فى استهلاك الوقود. اعتمدت مرسيدس فى إطلاق e-class الجديدة على ثلاثة شرائح منها، هم: avantgarde التى تتمتع بملامح ومواصفات تميل إلى العملية فى الأداء وexecutive، والتى تميل إلى الطابع الكلاسيكى فى تصميمها الخارجى بخلاف e 300 amg الرياضية الأعلى تجهيزاً والمزودة بمحرك رياضى بسعة لترية أكبر، وملامح تميل إلى الرياضية، سواء على صعيد الشكل الخارجى أو التصميم الداخلى. وانطلقت رحلة اختبار «المال» لقيادة e180 avantgarde من مكتب مرسيدس بنز الجديد بالتجمع الخامس، من خلال دعوة مارى ظريف، رئيس قطاع التسويق بالشركة، وكان فى استقبالنا «توماس زورن» الرئيس التنفيذى لمرسيدس بنز إيجيبت، والذى يواجة مهمة عودة مرسيدس بنز لقمة مبيعات السيارات الفاخرة، فى ظل وجود منافسون أقوياء يتمتع بعدد من المميزات، أبرزها التجميع المحلى. وكان الانطباع الأول عند اختبار الجيل السابق من سيارات e –class، أنها سيارات مصممة لتخاطب شريحة معينة من المستهلكين كبار السن، ورجال وسيدات الأعمال بطابعها الكلاسيكى فى تصميمها الخارجى والداخلى، إلا أنه عند النظر للوهلة الأولى لمرسيدس e 180 الجديدة تغير المفهوم، فهى تتمتع بتصميم ديناميكى وملامح رياضية تظهر بقوة فى مقدمة السيارة والشكل الخلفى والخطوط الممتدة بطول السيارة، التى تضفى مزيداً من الانسيابية، وتلك النقاط ستجعل e180 تجتذب عدداً أكبر من الشرائح العمرية، التى تميل إلى الشكل الرياضى. وركز مصممو مرسيدس e 180 فى تصميم مقدمة avantgarde على زيادة الشكل الديناميكى الرياضى، والذى يظهر بقوة من خلال تصميم المصابيح الأمامية المزودة بتقنية LED high performance، التى تتكيف تلقائياً مع ظروف الطريق، بخلاف تصميم الشبكة الأمامية الرياضية ثنائية الشفرات المطلية بالنيكل كروم، والتى يتوسطها نجمة مرسيدس الفضية الثلاثية، وكذا تصميم المصد الأمامى بشكل ديناميكى رياضى مميز ومختلف عن e180 executive، الذى يميل أكثر إلى الكلاسيكية. أما الشكل الخلفى فإن تصميم مصابيح e 180 الخلفية التى تعمل بتقنية led ومجموعة العادم المرئية الثنائية ذات أبليكات كروم جعلها تجمع ما بين التصميم الكلاسيكى الفاخر، والاحتفاظ بالشكل الرياضى، وزودت e 180 بخطوط جانبية وعلى غطاء المحرك لزيادة انسيابية تدفق الهواء بخلاف أناقة تصميمها مع العتب الرياضى الجانبى للسيارة. وركزت مرسيدس بنز فى تصميم الجيل العاشر من e- class عموماً على توفير المساحات الداخلية، والتى يهتم بها عميل تلك السيارات وكان لزيادة طول الجيل الجديد ب 43 ملم لبيلغ طولها 4923 ملم وطول قاعدة العجلات ب65 ملم لتبلغ 2939 ملم الفضل فى توفير مساحات داخلية أكبر، مقارنة بجيلها السابق

وبخصوص صالونها الداخلى الذى وفر قدراً كبيراً من الراحة اثناء اختبارنا لقيادتها لمدة اربعة ايام كان لصالونها الداخلى والكراسى الكهربائية المصنوعة من جلد أرتيكو الفضل فى زيادة فخامة الصالون الداخلى الذى يحتوى على عدد من المميزات ومنها امكانية المساج لقائد السيارة والركاب بخلاف التحكم فى اضواء الصالون والاختيار ما بين الالوان المتعددة. أما عن مقصورة القيادة فإن مصمموا النجمة الفضية الثلاثية، ركزو على زيادة الرفاهية والفخامة والكلاسيكسة فى تصميم مقصورة e180 الجديدة من خلال بناء المقصورة بخامات ذات جودة مرتفعة بخلاف التجهيزات الضخمة التى استخدمتها مرسيدس فى مقصورة الجيل العاشر ومنها تصميم المقصورة بعدادات السرعة ودورات المحرك بخلاف الشاشة متعددة الوسائط قياس 12.3 بوصة والتى تحتوى على عددا ضخماً من الوسائط ومنها النظام الملاحى والتحكم فى الراديو وتجهيزات السيارة بخلاف انظمة اختيار كيفية القيادة ما بين الرياضية وغيرها وانظمة comand on line والكاميرا الخلفية وغيرها. وزودت e180 بعدد من التجهيزات الداخلية ومنها المقود الرياضى متعدد الوظائف وعجلة القيادة من الجلد الطبيعى والمقاعد الامامية القابلة للتعديل كهربائياً مع باقة الذاكرة والمرايا القابلة للطى كهربائياً بخلاف تجهيز مرايا السيارة بخاصية مضادة الابهار وخاصية تشغيل السيارة بدون مفتاح بخلاف الاضاءة الداخلية الخافتة والتى يمكن التحكم بألوانها والساعة الكلاسيكية المدمجة مع المقصورة. وبخلاف تجهيزات مرسيدس لزيادة فخامة السيارات كأنظمة الحماية من الشمس ومقابض التعشيق بالمقود والبلوتوث وانظمة الملتيميديا وفتحة السقف البنورامية وانظمة المساعدة فى طف السيارة وانظمة الحماية المبكرة الوقائى لاستشعار المسافات بين السيارات والكاميرا الخلفية وفأن e180 الجديدة زودت بباقة ضخمة من وسائل الامان والسلامة مع تجهيزات لا يمكن احصائها ومنها الوسائد الهوائية وانظمة تعديل المسار واحزمة الامان الذكية بخلاف عدداً من الانظمة الالكترونية ومنها فرامل الركن الالكترونية والتصفيح اسفل المحرك وغيرها. وتزود e180 بجنوط رياضية قياس 17 بوصة مع اطارات run – flat قياس 225/55 لتعطى السيارة مزيداً من الاتزان مع انظمة مرسيدس الالكترونية فى هذا الاتجاه. وبأختبار محرك مرسيدس e180 الرباعى الاسطوانات والمزود بتقنية الحقن الالكترونى المباشر للوقود والشاحن التوربينى فلا يمكن ان تتخيل اداء تلك المحرك وتسارعة القوى خاصة ومع انخفاض سعتة اللترية ولعل تعديلات مرسيدس على المحرك 1595 سى سى ابرز الاسباب لاداء تلك المحرك والذى تبلغ قدرة الحصانية 156 عند 5.300 لفة/دقيقة وعزم دوران 250 نيوتن متر عند 1.250 و4000 لفة/دقيقة. وتتسارع e180 من الثبات للوصول الى سرعة 100كلم/ ساعة فى غضون 8.9 ثانية وتبلغ سرعتها القصوى 228 كلم /ساعة وعلى الرغم من ارقام تلك المحرك القوية الا ان مرسيدس استطاعت تحقيق المعادلة الصعبة لاقتصادية تلك السيارة فى استخدام المواد البترولية ويبلغ متوسط استهلاك تلك السيارة ما بين 5.9 و6.5 لتراً لقطع مسافة 100 كلم وتبلغ سعة خزان الوقود 66 لترا ويدعم محرك تلك السياره ناقل حركة متطور أوتوماتيكى ذو تسع سرعات مع منظومة الدفع الخلفى ليوفر سلاسة اثناء الانتقال ما بين السرعات المختلفة.