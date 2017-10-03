مرسيدس وbmw تتصدران استيراد الفاخرة خلال 8 أشهر

شريف عيسىتمكنت شركات السيارات العاملة على بيع العلامات الفاخرة من استيراد 2336 سيارة خلال الشهور الثمانية الأولى فى الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس الجارى، من 12 علامة تجارية، وفقا لتقرير الجمارك عن منفذ إسكندرية. وتصدرت "مرسيدس" قائمة العلامات الفارهة الأكثر استيرادا بإجمالى 1442 سيارة، ف

شريف عيسى

تمكنت شركات السيارات العاملة على بيع العلامات الفاخرة من استيراد 2336 سيارة خلال الشهور الثمانية الأولى فى الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس الجارى، من 12 علامة تجارية، وفقا لتقرير الجمارك عن منفذ إسكندرية.



وتصدرت “مرسيدس” قائمة العلامات الفارهة الأكثر استيرادا بإجمالى 1442 سيارة، فيما احتلت BMW المرتبة الثانية بإجمالى 353 وحدة، أما المركز الثالث فكان من نصيب أودى، إذ تمكنت على مدار تلك الفترة من استيراد 348 سيارة.



وحلت العلامة السويدية “فولفو” بالمركز الرابع بإجمالى 116 سيارة، فيما اقتنصت العلامة الرياضية الفاخرة بورش المركز الخامس بإجمالى 31 سيارة.



يوضح الجدول الآتى العلامات الفاهرة والسيارات التى تم استيرادها والإفراج عنها من جمرك اسكندرية فى الفترة من يناير وحتى أغسطس 2017.



