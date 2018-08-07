مرسيدس توقف توسعاتها في إيران بسبب العقوبات الأمريكية

خالد بدر الدينأعلنت قالت شركة مرسيدس الألمانية لصناعة السيارات الفاخرة والشاحنات، اليوم الثلاثاء، إنها تخلت عن خطط للتوسع فى أنشطتها في إيران بعد إعادة فرض عقوبات أمريكية على طهران، والتي بدأ سريانها اليوم وأوقفت أنشطتها المحدودة بالفعل في إيران بموجب العقوبات السارية.وذكرت وكالة رويترز إن م

خالد بدر الدين

أعلنت قالت شركة مرسيدس الألمانية لصناعة السيارات الفاخرة والشاحنات، اليوم الثلاثاء، إنها تخلت عن خطط للتوسع فى أنشطتها في إيران بعد إعادة فرض عقوبات أمريكية على طهران، والتي بدأ سريانها اليوم وأوقفت أنشطتها المحدودة بالفعل في إيران بموجب العقوبات السارية.

وذكرت وكالة رويترز إن مرسيدس أسست فى أوائل عام 2016 مشروعا مشتركا مع شركة إيران خودرو لصناعة وتجارة السيارات من أجل تصنيع وتوزيع شاحنات مرسيدس-بنز في البلاد كما كانت الشركة الألمانية تخطط لفتح مكتب تمثيل في طهران.

وأكدت مرسيدس أنها حتى الآن لم تستأنف أنشطتها المرتبطة بالسيارات ولا تلك المتعلقة بالشاحنات في إيران ولكنها ستواصل مراقبة التطورات السياسية بعناية.

وأعلنت أيضا شركة رينو الفرنسية للسيارات الانسحاب من إيران لتقع ضحية أخرى لتجديد العقوبات الأمريكية على إيران والتى باتت سارية المفعول اعتبارا من اليوم والتى ستضر بصناعات السيارات والطيران والبترول والتى ستطيح بمليارات الدولارت قيمة الاتفاقيات التى وقعتها العديد من الشركات العالمية مع حكومة طهران بعد عودتها للأسواق العالمية بعد رفع الحظر الأمريكى عام 2016.

وأكد تييرى بوللور رئيس عمليات شركة رينو إن أنشطة الشركة فى إيران من المقرر أن تتوقف لتنصاع للعقوبات الأمريكية التى سيبدأ تنفيذها خلال شهر أغسطس المقبل وأنه يبحث عن فرص تشغيل جديدة ولا سيما فى أفريقيا لتحقيق نمو قوى لتعويض الفرص الضائعة فى إيران وإن كانت رينو لا تبيع سيارات للولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت إيران باتت فرصة للنمو القوى منذ توقف العقوبات الأمريكية فى عام 2016 لدرجة أن تجارتها فى أوروبا قفزت لأكثر من 10 مليارات دولار بعد أن تدفقت العديد من الشركات العالمية لتنفيذ مشروعات فى إيران ولكن الرئيس دونالد ترامب ألغى من جديد الاتفاقية النووية لعام 2015 وأعلن انسحابه منها وأعاد فرض العقوبات على حكومة طهران اعتبارا من الشهر الجارى.

وعلقت أيضا شركة بيجو الفرنسية أنشطتها فى إيران وأوقفت إنتاج علاماتها المشهورة بيجو و ستروين وفوكسهول فى المصانع الإيرانية برغم أن الحكومات الأوروبية تعهدت بتأييد الاتفاقية النووية التى أنهت برنامج إيران لتطوير أسلحتها النووية مقابل دخول الشركات الإيرانية الأسواق العالمية المالية والتجارية.

وعندما قررت الولايات المتحدة في الثامن من مايو الماضى الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب العد التنازلى لإعادة فرض العقوبات التي كانت رفعت بموجب هذا الاتفاق وبالنسبة إلى صناعة السيارات فإن العقوبات الأميركية ستفرض من جديد اعتبارا من اليوم.

وتستحوذ مجموعة سايبا الإيرانية لصناعة السيارات على 80% من إجمالي صادرات السيارات الإيرانية إلى العديد من دول العالم، ولاسيما فى منطقة الشرق الأوسط ولاسيما إلى العراق وسوريا ولبنان وآذربايجان ومصر والجزائر وليبيا وكانت تتفاوض لتصدير سيارات إلى موريتانيا.

كما أعلنت مجموعة سايبا الايرانية نمو حجم الصادرات من السيارات بأكثر من 11% في العام المنتهى 20 مارس الماضى وأن الحصة التصديرية لسايبا الإيرانية بالسوق العراقية تجاوزت 150 ألف وحدة والسورية 50 ألف وحدة وفنزويلا 15 ألف وحدة ولكن يبدو أن انتعاش الصادرات الإيرانية من السيارات اقترب من نهايته ولن يستمر خلال الشهور المقبلة.