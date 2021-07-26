«مرسيدس» تنشئ مركزا لوجستيا فى العين السخنة خلال عام

وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أمس مع شركة «مرسيدس – بنز» عقدا بالأحرف الأولى لإنشاء مركز للتوزيع اللوجستى وإعادة التوزيع فى العين السخنة.

ووقع على العقد كل من المهندس يحيى زكى رئيس المنطقة الاقتصادية، والعضو المنتدب لشركة «مرسيدس».

وقال اللواء محمد شعبان، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، لـ«المال» إن المركز اللوجستى سيتم تنفيذه خلال عام من التوقيع لدعم صناعة السيارات فى السخنة.

يذكر أن مجلس الوزراء أصدر قرارا فى يونيو الماضى باعتماد قواعد الاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، والذى سمح للهيئة بترخيص مشروعات الخدمات اللوجستية وتقديم خدمات سلاسل الإمداد، ويرخص لها بتخزين البضائع بمستودع خاص لصالح المشروع.

وأكد المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة الاقتصادية، أن المشروع مر بالعديد من المفاوضات حتى نجحت المنطقة الاقتصادية حالياً فى الوصول إلى إنشاء مركز لوجستى لمرسيدس، يضم ساحة تخزينية للسيارات ومركز لقطع الغيار وورشة للصيانة.

وقال إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت فى وضع إستراتيجية، تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، تبدأ فى 2020 وتنتهى 2025، والتى ترتكز على خلق فرص استثمارية جديدة فى قطاعات صناعية وبحرية وتوطين الصناعات ذات الأولوية واعتماد سياسة التجمعات الصناعية المتكاملة، مع تعظيم دور المنطقة الاقتصادية كمركز لوجستى عالمى ومحورى فى سلاسل الإمداد العالمية.

وأوضح أن الإستراتيجية تقوم على تطوير نظام العمل بالموانئ لجذب الاستثمارات والخطوط الملاحية العالمية، ووضع منظومة فاعلة لتقديم الخدمات البحرية وخدمات تموين السفن مع استحداث منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة و إنشاء مراكز مالية وتجارية وخدمية مستهدفة قطاعات صناعية محددة متضمنة صناعات قطع غيار السيارات. وعملت المنطقة الاقتصادية على إصدار دليل جمركى خاص لتهيئة مناخ الاستثمار وإضفاء مزيد من الشفافية فى إجراءات العمل لتلبية رغبات المستثمرين، بجانب تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين لتسهيل إجراءات الإفراج عن السلع والبضائع فى الموانئ التابعة.