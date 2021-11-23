سيــارات

«مرسيدس» تقتنص 47.7% من حصة تراخيص «الفاخرة»

خلال الشهر الماضى
أحمد عوض 11:04 ص, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21 11:04 ص, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

بلغ إجمالى عدد سيارات الركوب «الفاخرة» المرخصة فى مختلف وحدات المرور نحو 807 مركبات خلال شهر أكتوبر الماضى.

 ورصدت «المال» ترتيب الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات الفاخرة خلال الشهر الماضى، وفقًا للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور.

 وتصدرت «مرسيدس» قوائم تراخيص السيارات «الفاخرة» بعدما اقتنصت حصة سوقية %47.7 بإجمالى نحو 385 مركبة.

 وجاءت «فولفو» فى المرتبة الثانية بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %15.4 مسجلة نحو 124 سيارة، تبعتها «رينج روفر» فى المركز الثالث بحصة بلغت %10.9 بواقع 88 مركبة.

اقرأ أيضا  تعرف على أسعار جميع سيارات مبادرة الإحلال بعد زيادة هيونداي وشيري (إنفوجراف)

 وحلت «دى إس» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية %8.2 بإجمالى تراخيص 66 مركبة، تلتها «أودى» فى المركز الخامس بحصة بلغت %7.6 بواقع 61 مركبة.

فى حين، صعدت العلامة التجارية «جاكوار» للمرتبة السادسة بعدما استحوذت حصة سوقية %2.9 مسجلة نحو 24 سيارة، تبعتها «بى إم دابليو» فى المركز السابع بحصة بلغت %2.7 بإجمالى 22 مركبة.

 وحلت «ألفا روميو» فى المرتبة الثامنة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا لسيارات الركوب «الفاخرة» مسجلة حصة سوقية %1.9 بإجمالى 16 مركبة.

اقرأ أيضا  مبادرة إحلال السيارات تجيب على أهم 4 أسئلة «فيديو»

وتمركزت «بورش» فى المرتبة التاسعة بحصة سوقية %0.9 بترخيص 7 سيارات بوحدات المرور خلال الشهر الماضى.

فيما بلغ إجمالى عدد الطرازات الفاخرة المنتمية للماركات التجارية الأخرى نحو 14 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

من جهته، أرجع منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات، فى تصريحات سابقة، هيمنة العلامة الألمانية «مرسيدس» على النصيب الأكبر من تراخيص الطرازات الفاخرة إلى السياسات التسويقية الجيدة التى تتبعها الشركة الأم بتوفير قطع الغيار بكميات تتناسب مع حجم الطلب الفعلى داخل السوق المحلية وتقديمها بأسعار مناسبة للمستهلكين، بالإضافة إلى الشركة الأم تقوم بمنح أحقية الضمان لكافة عملائها دون تمييز، قائلًا: «أى عميل يقوم بشراء سيارة مرسيدس سواء من موزع معتمد أو مستورد يستفاد بكل حقوق الضمان داخل المراكز المعتمدة».

اقرأ أيضا  «تيبو» تتصدر تراخيص سيارات «فيات» بوحدات المرور خلال شهر أكتوبر
العلامة التجاريةعدد السيارات المرخصة
مرسيدس385
فولفو124
رينج روفر88
DS66
أودي61
جاكوار24
بى ام دبليو22
ألفا روميو16
بورش7
بنتلي3
استون مارتن3
مينى كوبر2
مازراتي2
رولزرويس2
فيراري1
لاند روفر1

– إعداد – المال –  المصدر: الإدارة العامة للمرور

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد عوض

ملف الكاتب أحمد عوض

اقرأ أيضاً

زيادة 5000 جنيه في أسعار سيارات «ميتسوبيشي إكسباندر»

أحمد عوض 8:35 ص, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21

«دايموند موتورز» ترفع أسعار سيارات «ميتسوبيشي إكليبس كروس».. تعرف على التفاصيل

أحمد عوض 1:43 ص, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21

قريطم: السيارات المهملة قد تستخدم في عمليات إرهابية وتعديلات مقترحة تسمح للحكومة ببيعها بعد إخطار صاحبها

المال - خاص 12:37 ص, الأثنين, 22 نوفمبر 21

«تجار السيارات» يتسلحون بالطرازات الخليجية فى مواجهة نقص المعروض

أحمد شوقي 8:40 ص, الأحد, 21 نوفمبر 21

بعد زيادة أسعارهما.. تعرف على قيمة أقساط هيونداي وشيري بمبادرة الإحلال

شريف عيسى 8:31 ص, الأحد, 21 نوفمبر 21

تعرف على أسعار جميع سيارات مبادرة الإحلال بعد زيادة هيونداي وشيري (إنفوجراف)

شريف عيسى 8:30 ص, الأحد, 21 نوفمبر 21