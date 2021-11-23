«مرسيدس» تقتنص 47.7% من حصة تراخيص «الفاخرة»

بلغ إجمالى عدد سيارات الركوب «الفاخرة» المرخصة فى مختلف وحدات المرور نحو 807 مركبات خلال شهر أكتوبر الماضى.

ورصدت «المال» ترتيب الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات الفاخرة خلال الشهر الماضى، وفقًا للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور.

وتصدرت «مرسيدس» قوائم تراخيص السيارات «الفاخرة» بعدما اقتنصت حصة سوقية %47.7 بإجمالى نحو 385 مركبة.

وجاءت «فولفو» فى المرتبة الثانية بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %15.4 مسجلة نحو 124 سيارة، تبعتها «رينج روفر» فى المركز الثالث بحصة بلغت %10.9 بواقع 88 مركبة.

وحلت «دى إس» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية %8.2 بإجمالى تراخيص 66 مركبة، تلتها «أودى» فى المركز الخامس بحصة بلغت %7.6 بواقع 61 مركبة.

فى حين، صعدت العلامة التجارية «جاكوار» للمرتبة السادسة بعدما استحوذت حصة سوقية %2.9 مسجلة نحو 24 سيارة، تبعتها «بى إم دابليو» فى المركز السابع بحصة بلغت %2.7 بإجمالى 22 مركبة.

وحلت «ألفا روميو» فى المرتبة الثامنة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا لسيارات الركوب «الفاخرة» مسجلة حصة سوقية %1.9 بإجمالى 16 مركبة.

وتمركزت «بورش» فى المرتبة التاسعة بحصة سوقية %0.9 بترخيص 7 سيارات بوحدات المرور خلال الشهر الماضى.

فيما بلغ إجمالى عدد الطرازات الفاخرة المنتمية للماركات التجارية الأخرى نحو 14 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

من جهته، أرجع منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات، فى تصريحات سابقة، هيمنة العلامة الألمانية «مرسيدس» على النصيب الأكبر من تراخيص الطرازات الفاخرة إلى السياسات التسويقية الجيدة التى تتبعها الشركة الأم بتوفير قطع الغيار بكميات تتناسب مع حجم الطلب الفعلى داخل السوق المحلية وتقديمها بأسعار مناسبة للمستهلكين، بالإضافة إلى الشركة الأم تقوم بمنح أحقية الضمان لكافة عملائها دون تمييز، قائلًا: «أى عميل يقوم بشراء سيارة مرسيدس سواء من موزع معتمد أو مستورد يستفاد بكل حقوق الضمان داخل المراكز المعتمدة».

العلامة التجارية عدد السيارات المرخصة مرسيدس 385 فولفو 124 رينج روفر 88 DS 66 أودي 61 جاكوار 24 بى ام دبليو 22 ألفا روميو 16 بورش 7 بنتلي 3 استون مارتن 3 مينى كوبر 2 مازراتي 2 رولزرويس 2 فيراري 1 لاند روفر 1

– إعداد – المال – المصدر: الإدارة العامة للمرور