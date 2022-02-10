«مرسيدس» تقتنص %62 من سيارات الركوب الفاخرة

بلغ إجمالى عدد سيارات الركوب «الفاخرة» المرخصة فى مختلف وحدات المرور نحو 1090 مركبة خلال شهر يناير الماضى.

ورصدت «المال» ترتيب الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات الفاخرة خلال تلك الفترة، وفقًا للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور.

وحافظت «مرسيدس» على تصدرها قائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا لسيارات الركوب «الفاخرة» فى مصر بعدما اقتنصت حصة سوقية %62 بإجمالى نحو 675 مركبة.

فيما صعدت «أودي» للمرتبة الثانية بعدما تمكنت من زيادة حصتها إلى %9.5 مسجلة نحو 103 سيارات، تلتها «رينج روفر» فى المركز الثالث بحصة بلغت %7.9 بواقع 86 مركبة.

وحلت «فولفو» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية %6.9 بإجمالى تراخيص 75 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال تلك الفترة.

وحصدت العلامة الفرنسية «DS» المرتبة الخامسة بحصة سوقية %4.9 بعدما تمكنت من ترخيص 54 مركبة، أعقبتها «بورش» فى المركز السادس بحصة بلغت %4.4 بنحو 48 مركبة.

وظهرت «ألفا روميو» فى المرتبة السابعة بحصة 2.2% بإجمالى ترخيص 24 مركبة، تلتها «جاكوار» فى المركز الثامن بحصة بلغت %1.2 بواقع 13 مركبة.

وحلت «بى إم دابليو» فى المرتبة التاسعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات الفاخرة فى مصر بعدما اقتنصت حصة سوقية %0.4 بإجمالى ترخيص مركبات خلال تلك الفترة.

فيما توزعت باقى الحصة السوقية على الطرازات الفاخرة المنتمية للماركات التجارية الأخرى بنسبة بلغت %0.6 بإجمالى نحو 7 سيارات خلال الشهر الماضى.

من جهته، أرجع علاء بكرى، أحد مستوردى السيارات، هيمنته العلامة الألمانية «مرسيدس» على النصيب الأكبر من تراخيص الطرازات الفاخرة إلى السياسات الجيدة التى تتبعها الشركة الأم داخل السوق المحلية التى تتمثل فى توفير قطع الغيار وتقديم حقوق الضمان على جميع الطرازات المباعة لعملائها دون تمييز، قائلًا: “أى عميل يقوم بشراء سيارة مرسيدس سواء من موزع معتمد أو مستورد يستفاد بجميع حقوق الضمان داخل المراكز المعتمدة”.

حصص العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات الفاخرة بوحدات المرور خلال يناير الماضى