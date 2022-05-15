 «مرسيدس» تقتنص %68.8 من تراخيص المركبات «الفاخرة»

بلغ إجمالى عدد سيارات الركوب «الفاخرة» المرخصة فى مختلف وحدات المرور نحو 596 مركبة خلال شهر أبريل الماضى.

ورصدت «المال» أعداد الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات الفاخرة خلال تلك الفترة، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور.

وحافظت «مرسيدس» على تصدرها قائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا لسيارات الركوب «الفاخرة» فى مصر – للشهر الرابع على التوالي- بعدما اقتنصت حصة سوقية %68.8 بإجمالى نحو 410 مركبات.

وجاءت «بورش» فى المرتبة الثانية بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %8.7 مسجلة نحو 52 سيارة، تلتها «رينج روفر» فى المركز الثالث بحصة قدرها%5.2 بواقع 31 مركبة.

وحلت «أوي» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية %4.5 بإجمالى تراخيص 27 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال تلك الفترة.

وحصدت «DS الفرنسية» المرتبة الخامسة بحصة سوقية %3.9 بعدما تمكنت من ترخيص 23 مركبة، أعقبتها «كوبرا» فى المركز السادس بحصة بلغت %2.9 بنحو 17 مركبة.

وظهرت «فولفو» فى المرتبة السابعة بحصة سوقية %2.2 بإجمالى ترخيص 13 مركبة، تلتها «ألفا روميو» فى المركز الثامن بحصة بلغت %1.5 بواقع 9 مركبات.

وحلت «بى إم دابليو» فى المرتبة التاسعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات الفاخرة فى مصر بعدما اقتنصت حصة سوقية %1.3 بإجمالى ترخيص 8 مركبات فقط خلال تلك الفترة.

فيما توزعت باقى الحصص السوقية البالغة %1 على العلامات التجارية الأخرى للسيارات الفاخرة بإجمالى نحو 6 مركبات فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

من جهته، أرجع شعبان الحاوى، أحد مستوردى السيارات، هيمنة «مرسيدس» على الحصة السوقية الأكبر من تراخيص الطرازات الفاخرة فى مصر – فى تصريحات سابقة- إلى السياسات التسويقية التى تتبعها الشركة الأم التى تلزم جميع موزعيها فى مختلف دول العالم بتقديم حقوق الضمان وتوفير قطع الغيار لجميع طرازاتها المباعة لعملائها دون تمييز، قائلًا: «أى عميل يقوم بشراء سيارة مرسيدس سواء من موزع معتمد أو مستورد يستفاد بجميع حقوق الضمان داخل مراكز الصيانة المعتمدة».

العلامات الأكثر ترخيصًا للسيارات الفاخرة بالمرور خلال أبريل الماضى