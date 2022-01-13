سيــارات

«مرسيدس» تقتنص %67.5 من تراخيص الطرازات الفاخرة

بواقع 726 مركبة خلال ديسمبر الماضى
أحمد عوض 6:28 ص, الخميس, 13 يناير 22 6:28 ص, الخميس, 13 يناير 22

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بلغ إجمالى عدد سيارات الركوب «الفاخرة» المرخصة فى مختلف وحدات المرور نحو 1075 مركبة خلال شهر ديسمبر الماضى.

رصدت «المال» ترتيب الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات الفاخرة خلال تلك الفترة، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة الإدارة العامة للمرور.

حافظت «مرسيدس» على تصدرها قائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا لسيارات الركوب «الفاخرة» فى مصر بعدما اقتنصت حصة سوقية %67.5 بإجمالى نحو 726 مركبة.

فيما صعدت «أودي» للمرتبة الثانية بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %9.5 مسجلة نحو 102 سيارة، تلتها «رينج روفر» فى المركز الثالث بحصة بلغت %5 بواقع 54 مركبة.

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وحلت «بورش» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية %4.9 بإجمالى تراخيص 52 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال تلك الفترة.

حصدت «فولفو» المرتبة الخامسة بحصة سوقية %4.5 بعدما تمكنت من ترخيص 48 مركبة، أعقبتها «DS الفرنسية» فى المركز السادس بحصة بلغت %3.7 بنحو 40 مركبة.

وظهرت «بى إم دبليو» و«ألفا روميو» فى المرتبة السابعة والثامنة – على التوالى- بحصة سوقية %1.8 مسجلتا نحو 19 مركبة لكل منهما – خلال الشهر الماضى.

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وحلت «جاكوار» فى المرتبة التاسعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات الفاخرة فى مصر بعدما اقتنصت حصة سوقية %0.3 بإجمالى ترخيص 3 مركبات فقط.

فيما توزعت باقى الحصة السوقية على الطرازات الفاخرة المنتمية للماركات التجارية الأخرى بنسبة بلغت %1 بإجمالى نحو 10 سيارات خلال الشهر الماضى.

من جهته، أرجع علاء بكرى أحد مستوردى السيارات، هيمنته العلامة الألمانية «مرسيدس» على النصيب الأكبر من تراخيص الطرازات الفاخرة إلى السياسات الجيدة التى تتبعها الشركة الأم داخل السوق المحلية التى تتمثل فى توفير قطع الغيار وتقديم حقوق الضمان على كافة الطرازات المباعة لعملائها دون تمييز، قائلًا: «أى عميل يقوم بشراء سيارة مرسيدس سواء من موزع معتمد أو مستورد يستفاد بجميع حقوق الضمان داخل المراكز المعتمدة».

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حصص العلامات التجارية الأكثر ترخيصاً للسيارات الفاخرة بوحدات المرور خلال ديسمبر الماضى

مرسيدس72667.5
أودي1029.5
رينج روفر545
بورش534.9
فولفو484.5
DS403.7
ألفا روميو191.8
بى ام دبليو191.8
جاكوار30.3
أخرى111

إعداد – المال

المصدر: الإدارة العامة للمرور

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بقلم أحمد عوض

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