 «مرسيدس» تقتنص %56 من تراخيص السيارات «الفاخرة» خلال سبتمبر الماضى

اقتنصت العلامة الألمانية «مرسيدس» الحصة الأكبر من تراخيص السيارات «الفاخرة» فى مصر، بنسبة بلغت %56 بعدما تمكنت من تسجيل 251 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر سبتمبر الماضى.

وبحسب البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات، جاءت «أودى» فى المرتبة الثانية مستحوذة على حصة سوقية %21.4 بإجمالى 96 سيارة، تلتها «رينج روفر» فى المركز الثالث بحصة %10.5 بواقع 47 مركبة.

وحلت العلامة الفرنسية «DS» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية %3.8 مسجلة ترخيص 17 مركبة، أعقبتها «بى إم دابليو» فى المركز الخامس بحصة قدرها %2.2 بنحو 10 سيارات.

وحصدت «بورش» المرتبة السادسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات الفاخرة فى مصر، مستحوذة على حصة سوقية %1.1 مسجلة نحو 5 مركبات خلال الشهر الماضى.

فيما توزعت باقى الحصص السوقية البالغة %5 على ماركات السيارات الفاخرة الأخرى وهى «فولفو – كوبرا – رولز رويس – استون مارتن – بنتلى – لامبورجينى – لاند روفر – مازراتى – جاكوار – مينى – ماكلارين – الفا ريوميو» مسجلة ترخيص 22 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

من جهته، أرجع شعبان الحاوى، أحد مستوردى السيارات، هيمنة «مرسيدس» على الحصة السوقية الأكبر من تراخيص الطرازات الفاخرة فى مصر – فى تصريحات سابقة- إلى السياسات التسويقية التى تتبعها الشركة الأم التى تلزم جميع موزعيها فى مختلف دول العالم بتقديم حقوق الضمان وتوفير قطع الغيار لجميع طرازاتها المباعة لعملائها دون تمييز، قائلًا: «أى عميل يقوم بشراء سيارة مرسيدس سواء من موزع معتمد أو مستورد يستفاد بجميع حقوق الضمان داخل مراكز الصيانة المعتمدة».

يشار إلى أن إجمالى عدد السيارات «الفاخرة» المرخصة فى مصر نحو 448 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات الفاخرة بوحدات المرور خلال سبتمبر الماضى

العلامة التجارية عدد السيارات المرخصة الحصة السوقية% مرسيدس 251 56 أودي 96 21.4 رينج روفر 47 10.5 DS 17 3.8 بى ام دبليو 10 2.2 بورش 5 1.1 أخرى 22 5

المصدر: المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات

إعداد – «المال»

خلال سبتمبر الماضى

التجميع المحلى يقود «شيرى» و«نيسان» لصدارة تراخيص «الملاكى»

سيارات نيسان قشقاي 2022

انتزعت «شيرى» و«نيسان» المراكز الأولى فى قائمة ماركات السيارات الأكثر ترخيصًا فى مصر خلال سبتمبر الماضى.

وقال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، إن ماركات السيارات المنتجة محليًا لديها فرصة كبيرة لتعزيز مكانتها فى السوق المحلية خاصة مع التسهيلات التى تمنحها الدولة التى تتمثل فى السماح للمنتجين المحليين بتمويل شحنات مكونات الإنتاج التى أسهمت فى استمرارية عمليات التصنيع وتوافر الطرازات مقارنة مع الفئات المستوردة التى تشهد نقصًا كبيرًا على خلفية الإجراءات والقيود المفروضة على الاستيراد منذ عدة أشهر.

وبحسب البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات، اعتلت العلامة التجارية «شيرى» صدارة تراخيص السيارات «الملاكى» مسجلة نحو 1575 مركبة بوحدات المرور.

فى حين تراجعت «نيسان» للمرتبة الثانية بقوائم تراخيص السيارات «الملاكى» بإجمالى نحو 962 سيارة، أعقبتها «سوزوكى» فى المركز الثالث بواقع 938 سيارة.

وصعدت «هيونداى» للمرتبة الرابعة بعدما تمكنت من ترخيص 622 سيارة، تلتها «إم جى» فى المركز الخامس بواقع 517 وحدة، أعقبتها «شيفروليه» فى المركز السادس بنحو 432 وحدة.

واقتتصت «بى واى دى» المرتبة السابعة مسجلة نحو 397 مركبة، تلتها «كيا» فى المركز الثامن بواقع 345 مركبة.

فى المقابل، تراجعت «تويوتا» إلى المرتبة التاسعة بإجمالى ترخيص 331 مركبة، تلتها «سكودا» فى المركز العاشر بنحو 283 سيارة.

وحلت «مرسيدس» فى المرتبة الحادية عشرة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات فى مصر، بعدما تمكنت من ترخيص 251 سيارة خلال سبتمبر الحالى.

وتمركزت «شانجان» فى المرتبة الثانية عشرة بعدما تمكنت من تسجيل 176 سيارة، تلتها «رينو» فى المركز الثالث عشر بنحو 149 وحدة.

واقتنصت «بيجو» المرتبة الرابعة عشرة بإجمالى 148 مركبة، أعقبتها «ستروين» فى المركز الخامس عشر بنحو 144 سيارة.

وجاءت «فيات» فى المرتبة السادسة عشرة بعدما تمكنت من ترخيص 138 مركبة، تلتها «أوبل» فى المركز السابع عشر بنحو 134 وحدة.

وظهرت «هافال» فى المرتبة الثامنة عشرة بنحو 117 مركبة، أعقبتها «لادا» فى المركز التاسع عشر بـ 112 مركبة.

وحلت «أودى» فى المرتبة العشرين بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات «الملاكى» فى مصر مسجلة نحو 96 مركبة، تلتها «جيب» فى المركز الحادى والعشرين بإجمالى 93 سيارة خلال الشهر الماضى.

بواقع 574 وحدة

«شيرى تيجو 3» تتربع على قمة «الصينية»

شيري-تيجو-3

احتفظت «شيرى تيجو 3» بصدارة تراخيص السيارات الصينية فى مصر للشهر الثالث على التوالى- بعدما تمكنت من تسجيل نحو 574 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر سبتمبر الماضى.

وبحسب البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الاجبارى للمركبات، تراجعت «شيرى أريزو 5» للمرتبة الثانية مسجلة نحو 554 سيارة، أعقبتها «BYD F3» فى المركز الثالث بواقع 369 مركبة.

وحلت «شيرى تيجو 7» فى المرتبة الرابعة بعدما تمكنت من ترخيص 362 مركبة، تلتها «إم جى 5» فى المركز الخامس بواقع 290 سيارة.

فى حين حافظت «إم جى ZS» على تمركزها فى المرتبة السادسة- للشهر الثاني- بإجمالى ترخيص 114 مركبة، فيما صعدت «هافال H6» للمركز السابع بنحو 89 سيارة.

وحصدت « دونج فينج أيولوس A30» المرتبة الثامنة مسجلة نحو 76 مركبة، تبعتها طراز «كول راى» فى المركز التاسع بواقع 59 وحدة.

وجاءت «شانجان CS35» فى المرتبة العاشرة بقائمة السيارات الصينية الأكثر ترخيصًا فى مصر، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 55 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

يشار إلى أن أعداد تراخيص السيارات «الملاكى» قد تراجعت بنسبة %61.4 لتصل إلى 8 آلاف و914 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال سبتمبر الماضى، مقابل 23 ألفًا و84 مركبة فى الشهر ذاته من العام السابق.

السيارات الصينية الأكثر ترخيصًا فى مصر خلال سبتمبر الماضى

م الطراز عدد السيارات المرخصة 1 شيرى تيجو 3 574 2 شيرى أريزو 5 554 3 بى واى دى F3 369 4 شيرى تيجو 7 362 5 إم جى 5 290 6 إم جى ZS 114 7 هافال H6 89 8 دونج فينج أيولوس A30 76 9 جيلى كول راي 59 10 شانجان CS35 55 11 إم جى 6 55 12 جاك J7 50 13 شيرى تيجو 7 برو 43 14 تيجو 8 32 15 DFSK جلوري 29

المصدر: المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات

إعداد – «المال»

الشهر الماضى

تسجيل 118 سيارة كهربائية بوحدات المرور

فولكس فاجن الكهربائية

بلغ إجمالى عدد المركبات الكهربائية المرخصة فى مختلف وحدات المرور نحو 118 خلال الشهر الماضى؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور.

ورصدت «المال» أعداد السيارات المرخصة بوحدات المرور وفقًا لنوعية أنظمة التشغيل المعتمدة للمركبات خلال تلك الفترة؛ حيث بلغ إجمالى عدد المركبات المرخصة العاملة بأنظمة تشغيل الوقود المزدوج «بنزين/ غاز طبيعى» نحو 10 آلاف و376 مركبة، مقابل 86 مركبة عاملة بالغاز الطبيعى فقط.

وسجل إجمالى السيارات المرخصة بأنظمة تشغيل الوقود «بنزين» نحو 281 ألفًا و735 سيارة، وبلغت أعداد المركبات المرخصة العاملة بأنظمة تشغيل الوقود «السولار» نحو 97 آلاف و263 سيارة، مقابل 7 مركبات من الفئات الاقتصادية العاملة بالوقود المزدوج «السولار / غاز طبيعى».

وبلغت أعدد المركبات المستعملة المرخصة فى مختلف وحدات المرور نحو 358 ألفًا و666 مركبة.

وسجلت أعداد المركبات الجديدة «الزيرو» بمختلف فئاتها «الملاكى، والأتوبيسات، والشاحنات» بنحو 29 ألفًا و857 مركبات خلال الشهر الماضى.

بواقع 159 سيارة

«سكودا كودياك» فى مقدمة «الأوروبية»

سكودا كودياك

قادت «سكودا كودياك» صدارة تراخيص السيارات الأوروبية فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 159 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر سبتمبر الماضى.

فى حين تراجعت «فيات تيبو» للمرتبة الثانية بقائمة الطرازات الأوروبية الأكثر ترخيصًا فى مصر مسجلة نحو 136 سيارة خلال الشهر الماضى.

ويشار إلى أن «فيات تيبو» كانت تصدرت قوائم تراخيص السيارات الأوروبية فى السوق المحلية على مدار الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى.

ويعود نجاح «تيبو» فى الاحتفاظ بصدارة تراخيص الطرازات الأوروبية فى السوق المحلية إلى توافرها بكميات تتناسب مع حجم الطلب المحلى مقارنة مع الطرازات المنتمية للماركات الأخرى التى تشهد نقصًا كبيرًا خلال الفترة الحالية، إضافة إلى تنافسية العامل السعرى للفئات التى يتم تقديمها من جانب وكيلها المحلى للعلامة الإيطالية.

وبحسب البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الاجبارى للمركبات، جاءت «لادا جرانتا» فى المرتبة الثالثة مسجلة نحو 108 مركبات، تلتها «سكودا أوكتافيا» فى المركز الرابع بواقع 94 سيارة.

وحصدت «ستروين C5 إير كروس» المرتبة الخامسة بعدما تمكنت من ترخيص 67 سيارة، تلتها «أوبل كروس لاند» للمركز السادس بواقع 64 مركبة.

وحلت «ستروين سى إليزيه» فى المرتبة السابعة مسجلة نحو 61 سيارة، تلتها «أوبل كورسا» فى المركز الثامن بواقع 60 مركبة.

وجاءت «مرسيدس GLE 450، وأودى Q3، وبيجو 301» فى المرتبة- مكرر – بقائمة الطرازات الأوروبية الأكثر ترخيصًا فى مصر، مسجلة نحو 57 مركبة خلال سبتمبر الماضى.

فى سياق متصل، قال نور درويش، رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، فى تصريحات سابقة، إنه من المرتقب تراجع حصة واردات مصر من المركبات الأوروبية بشكل تدريجى خلال الفترة المقبلة، بسبب تداعيات أزمة توقف إمداد الغاز الروسى إلى أوروبا التى قد تنعكس سلبًا على انخفاض الطاقة الإنتاجية بالمصانع ومكوناتها، لاسيما مع تراجع أعداد الكميات المصنعة والمصدرة لمختلف الأسواق الخارجية ومنها مصر.

السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا فى مصر خلال سبتمبر الماضى

الترتيب الطراز عدد السيارات المرخصة 1 سكودا كودياك 159 2 فيات تيبو 136 3 لادا جرانتا 108 4 سكودا أوكتافيا 94 5 ستروين C5 إير كروس 67 6 أوبل كروس لاند 64 7 ستروين سى إليزيه 61 8 أوبل كورسا 60 9 مرسيدس GLE 450 57 10 بيجو 301 57 11 أودى Q3 57

المصدر: المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات

إعداد – «المال»

بنحو 207 مركبات

«كينج لونج» تهيمن على قطاع «الميكروباص»

استحوذت العلامة الصينية «كينج لونج» على الحصة الأكبر من تراخيص مركبات النقل الجماعى «الميكروباص» فى مصر بنسبة بلغت %39.8 مسجلة نحو 207 مركبات خلال سبتمبر الماضى.

وجاءت «تويوتا» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية %29.4 بإجمالى ترخيص 153 ميكروباصا، تلتها «جولدن دراجون» فى المركز الثالث بحصة بلغت %18.1 بواقع 94 مركبة.

وحلت العلامة الصينية «زميكس» فى المرتبة الرابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا لمركبات النقل الجماعى «الميكروباص» فى مصر بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %5.2 بإجمالى نحو 27 مركبة.

وحصدت «فوتون» المرتبة الخامسة بعدما اقتنصت حصة سوقية %3.5 بإجمالى ترخيص 18 مركبة فى مختلف وحدات المرور، تلتها «جوى لونج» فى المركز السادس بحصة قدرها %2.3 مسجلة نحو 12 ميكروباص.

وتوزعت باقى الحصص السوقية البالغة %1.7 على الماركات التجارية الأخرى بإجمالى ترخيص نحو 9 ميكروباصات فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

ميكروباص كينج لونج

يشار إلى أن إجمالى عدد مركبات النقل الجماعى «الميكروباص» المرخصة فى مصر، بلغت نحو 520 وحدة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

فى سياق متصل، توقع بيشوى عماد، مدير أعمال التطوير والتنمية بشركة «فوتون مصر»، أن يقبل العديد من وكلاء السيارات على مشروع تصنيع مركبات النقل الجماعى «الميكروباص» خلال الفترة المقبلة فى إطار التغلب على القيود المفروضة على عمليات الاستيراد، والاستفادة من برامج الحوافز والتسهيلات الممنوحة للمنتجين المحليين التى تتمثل فى التخفيضات الجمركية على مكونات الإنتاج، علاوة على إمكانية المشاركة فى مبادرة إحلال المركبات القديمة «الميكروباص» واستبدالها بفئات تعمل بالغاز الطبيعى.

كان الموقع الرسمى لمبادرة إحلال السيارات، أعلن عن انضمام ميكروباص «جولدن دراجون» لمشروع مبادرة إحلال مركبات النقل الجماعى «الميكروباص» التى يتم تقديمه عبر فئة واحدة مزودة بأنظمة التشغيل المزدوج «الوقود – الغاز».

كانت الحكومة المصرية أعلنت فى وقت سابق عن تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج إحلال السيارات القديمة واستبدالها بفئات مدعمة بأنظمة تشغيل الغاز الطبيعى خلال 3 سنوات، بإحلال 250 ألف سيارة ملاكى وأجرة وميكروباص، بالإضافة إلى تحويل 150 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى.

العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا لمركبات النقل الجماعى «الميكروباص» خلال سبتمبر الماضى

العلامة التجارية عدد المركبات المرخصة الحصة السوقية% كينج لونج 207 39.8 تويوتا 153 29.4 جولدن دراجون 94 18.1 زميكس 27 5.2 فوتون 18 3.5 جلوى لونج 12 2.3 أخرى 9 1.7

المصدر: المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات

إعداد – «المال»