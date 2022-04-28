«مرسيدس» تطرح «EQS» الكهربائية فى السوق الأمريكية هذا العام

قالت شركة مرسيدس الألمانية للسيارات الفاخرة، إن سيارتها الكهربائية الرياضية متعددة الأغراض SUV والتى أطلقت عليها اسم «EQS» سيتم تصنيعها هذا العام فى مدينة توسكالوزا بولاية ألاباما الأمريكية، لكنها لم تحدد السعر الذى سيبدأ بيعه بها فى سوق الولايات المتحدة حتى الآن.



وذكرت وكالة رويترز أن سيارة مرسيدس «EQS » يمكنها السير لمسافة 660 كيلو مترا ببطارية واحدة قبل أن تحتاج للشحن مرة أخرى لتصبح ثانى سيارة كهربائية للشركة الألمانية بعد موديلها «EQC» السيدان الذى طرحته العام الماضى بسعر يقترب من 103 آلاف دولار فى السوق الأمريكية أو مايعادل 1.9 مليون جنيه.



وأكدت بريتا سيجر رئيسة قسم التسويق والمبيعات فى «مرسيدس” أنها لم تحدد سعر سيارة « EQS SUV » الجديدة ولكنها تتوقع طرحها للبيع فى أسواقها الرئيسية فى الولايات المتحدة وكندا وربما دول غرب أوروبا قبل نهاية العام الحالى.



واستحوذت السوق الأمريكية على %75 من إجمالى مبيعات السيارات الجديدة من فئة الشاحنات الخفيفة والرياضية متعددة الأغراض« SUV» خلال العام الماضى مما يجعل «مرسيدس» تواجه تحدى تقليص الانبعاثات الكربونية بإنتاجها المزيد من السيارات الكهربائية الفارهة من هذه الفئة لتلبى طلبات السوق الأمريكية التى يبحث المستهلكون فيها عن المركبات الفاخرة والفارهة التى تعمل بالطاقة المتجددة التى تخلو من عوادم الكربون للحفاظ على الهواء نقيا ونظيفا.



وافتتحت «مرسيدس» فى مارس الماضى أول مصنع بطاريات كهربائية فى مدينة توسكالوزا بالولايات المتحدة، لتجعل سلسلة إنتاجها محلية تماما فى السوق الأمريكية، وتعزز مبيعاتها من المركبات الكهربائية التى توقفت عند %2.3 فقط من إجمالى مبيعات مرسيدس خلال العام الماضى.



واستطاعت الشركة بيع 21 ألفا و900 مركبة كهربائية خلال الربع الأول من العام الحالى على مستوى العالم بزيادة %300 عن مبيعاتها خلال نفس الربع من العام الماضى وبرغم هبوط إجمالى مبيعاتها بحوالى %15 فى الربع الماضى.