 «مرسيدس» تستحوذ على %83 من السيارات «الفاخرة»

بلغ إجمالى عدد السيارات«الفاخرة»المرخصة فى مصر، نحو 751 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر يوليو الماضى.

بحسب التقارير الصادرة عن الإدارة العامة للمرور هيمنت العلامة الألمانية «مرسيدس» على الحصة الأكبر من تراخيص السيارات «الفاخرة»، بنسبة بلغت %83 بعدما تمكنت من تسجيل نحو 623 مركبة، خلال تلك الفترة.

وحصدت «أودى» المرتبة الثانية بحصة قدرها %6.8 بإجمالى ترخيص 51 سيارة، تلتها «رينج روفر» فى المركز الثالث بحصة %3.6 مسجلة نحو 27 مركبة.

واقتنصت «فولفو» المرتبة الرابعة بعدما استحوذت على حصة %2.8 بإجمالى 21 مركبة، أعقبتها «كوبرا» فى المركز الخامس بحصة %1 بواقع 8 سيارات.

فى حين حلت «بى إم دبليو» و«بورش» فى المرتبة السادسة والسابعة -على التوالي- مسجلتان حصة سوقية %0.7 بإجمالى ترخيص 5 مركبات لكل منهما.

فيما توزعت باقى الحصص السوقية البالغة نحو %1.4 على الماركات التجارية الأخرى، وهى «ألفا روميو، وبنتلى، جاكوار، ورولزرويس، ولاند روفر، وفيرارى» بإجمالى ترخيص 11 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

من جهته، أرجع شعبان الحاوى، أحد مستوردى السيارات، هيمنة «مرسيدس» على الحصة السوقية الأكبر من تراخيص الطرازات الفاخرة فى مصر -فى تصريحات سابقة- إلى السياسات التسويقية التى تتبعها الشركة الأم التى تلزم جميع موزعيها فى مختلف دول العالم بتقديم حقوق الضمان، وتوفير قطع الغيار لجميع طرازاتها المباعة لعملائها دون تمييز، قائلًا:«أى عميل يقوم بشراء سيارة مرسيدس سواء من موزع معتمد أو مستورد يستفيد بجميع حقوق الضمان داخل مراكز الصيانة المعتمدة».

حصص ماركات السيارات الفاخرة المرخصة بوحدات المرور خلال يوليو الماضى

العلامة التجارية عدد السيارات المرخصة الحصة السوقية% مرسيدس 623 83 أودي 51 6.8 رينج روفر 27 3.6 فولفو 21 2.8 كوبرا 8 1 بورش 5 0.7 بى إم دبليو 5 0.7 أخرى 11 1.4

المصدر: الإدارة العامة للمرور

إعداد – المال