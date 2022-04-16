في أول مؤتمر رقمي يحمل عنوان “البيئة والاجتماعية والحوكمة” للمستثمرين والمحللين، أعلنت مرسيدس-بنز، عملاق صناعة السيارات الألمانية عن تدابير تهدف إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى النصف على الأقل لكل سيارة ركاب على مدار دورة الحياة بحلول نهاية هذا العقد مقارنة بمستويات عام 2020.

ولتحقيق هذا الهدف، ستعمل مرسيدس-بنز على إمداد أسطول مركباتها بالكهرباء، وشحنها بالطاقة الخضراء، وتحسين تكنولوجيا البطاريات، واستخدام المواد المعاد تدويرها والطاقة المتجددة على نطاق واسع في الإنتاج.

وتخطط مرسيدس بنز لتغطية أكثر من 70 % من احتياجاتها من الطاقة من خلال الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 من خلال طرح الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مصانعها.

وقال أولا كالينيوس ، رئيس مجلس إدارة مجموعة: مرسيدس بنز :”تستمر الرغبة في التنقل الفردي في النمو. مهمتنا هي تلبية هذه الحاجة بطريقة مستدامة”.

وتابع: “ولدى مرسيدس-بنز خارطة طريق واضحة حول كيفية أن تصبح محايدة للكربون. بحلول عام 2030 ، نريد أن نصل إلى منتصف الطريق. لتحقيق تقدم أسرع في حماية المناخ ، نحتاج إلى أقصى قدر من التفاني والمزيد من التعاون بين الحكومات والشركات والمجتمع “.

والهدف هو تحقيق ما يصل إلى 50 % من المركبات الهجينة والمركبات الكهربائية التي تعمل بالكهرباء بحلول العام 2025 في الطريق نحو التحول إلى الكهرباء بالكامل بحلول العام 2030 ريثما تسمح ظروف السوق بذلك.

وتشتمل المحفظة بالفعل على ستة، وقريبًا تسعة، طرازات كهربائية بالكامل. في الوقت الحالي ، تمتلك مرسيدس-بنز سيارات EQA و EQB و EQC و EQS و EQE 350+ بالإضافة إلى EQV في مجموعة EQ الخاصة بها. ستنضم قريباً نماذج مثل EQS SUV و EQE SUV و EQT إلى المجموعة. لكن إنتاج البطاريات لمركباتها الكهربائية هو المساهم الأكبر.

وهكذا، ستتحول مرسيدس-بنز إلى إنتاج الخلايا المحايدة لثاني أكسيد الكربون، مما سيؤدي إلى خفض الانبعاثات بنسبة 20 % تقريبًا. علاوة على ذلك، يتم تشكيل شراكات إستراتيجية لتطوير تقنيات خلايا متقدمة للغاية وتنافسية.