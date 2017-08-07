مرسيدس تحذر الهند من رفع ضريبة الموديلات الفاخرة

خالد بدر الدين حذرت شركة مرسيدس الألمانية للسيارات الفاخرة، اليوم الإثنين، حكومة الهند، من تنفيذ اقتراح زيادة الضرائب على الموديلات الفاخرة والرياضية متعددة الأغراض، لأن ذلك سيؤثر على الخطط التوسعية وسيقلص مبيعاتها فى السوق الهندية. وكانت حكومة نيودلهى قد أعلنت فى أول يوليو الماضى، عن أكبر إصلاحا



خالد بدر الدين

حذرت شركة مرسيدس الألمانية للسيارات الفاخرة، اليوم الإثنين، حكومة الهند، من تنفيذ اقتراح زيادة الضرائب على الموديلات الفاخرة والرياضية متعددة الأغراض، لأن ذلك سيؤثر على الخطط التوسعية وسيقلص مبيعاتها فى السوق الهندية.

وكانت حكومة نيودلهى قد أعلنت فى أول يوليو الماضى، عن أكبر إصلاحات ضريبية على السلع والخدمات منذ 70 عاما، والتى سترفعها من 18% على السيارات العادية و15% على بعض الموديلات الفاخرة، إلى 18% و25%، ولكنها لم تحدد حتى الآن موعد تطبيق هذه الضرائب الجديدة.

وذكرت وكالة رويترز إن شركة مرسيدس من أكبر الشركات التى تبيع سيارات فاخرة فى الهند وإنها تنفذ خططًا طويلة الأجل فى السوق الهندية بالرغم من أنها مرتفعة المخاطر.

ومن الشركات الأخرى التى تبيع سيارات فاخرة فى الهند أودى وفولفو وجاجوار لاند روفر وBMW بينما السيارات التى تبيع موديلات الرياضية متعددة الأغراض منها تويوتا وماروتى سوزوكى وماهيندرا.