«مرسيدس» تحتفظ بصدارة تراخيص السيارات الأوروبية في مصر خلال أول 7 أشهر من 2023 (جراف)

احتفظت العلامة الألمانية «مرسيدس» بصدارة تراخيص السيارات الأوروبية في مصر خلال أول 7 أشهر من العام الحالى، بعدما تمكنت من تسجيل 3049 مركبة في مختلف وحدات المرور.

وجاءت «رينو» فى المرتبة الثانية بترخيص 2851 سيارة، أعقبتها «سكودا» في المركز الثالث بواقع 2141 مركبة.

وحلت «فولكس فاجن» فى المرتبة الرابعة بقائمة الماركات الأوروبية الأكثر ترخيصًا للسيارات في مصر مسجلة نحو 1628 وحدة، خلال الفترة من يناير حتى نهاية يوليو الماضى.

وحصدت «بي إم دابليو» المرتبة الخامسة بعدما تمكنت من تسجيل نحو 1321 سيارة، تلتها «ستروين» فى المركز السادس بواقع 1017 مركبة.

وجاءت «أودي» فى المرتبة السابعة بقائمة العلامات الأوروبية الأكثر ترخيصًا للسيارات «الملاكي» مسجلة نحو 861 وحدة، تلتها «أوبل» فى المركز الثامن بواقع 751 مركبة.

وتمركزت «بيجو» في المرتبة التاسعة بإجمالى ترخيص 553 سيارة، تلتها «رينج روفر» فى المركز العاشر بنحو 492 مركبة.

وحلت «سيات» فى المرتبة الحادية عشر بترخيص 473 مركبة، أعقبتها «فيات» فى المركز الثاني عشر بواقع 469 مركبة.

«نيسان» تنفرد بقيمة تراخيص السيارات اليابانية في مصر

انفردت «نيسان» بصدارة تراخيص السيارات اليابانية في مصر خلال أول 7 أشهر من العام الحالى، بعدما تمكنت من تسجيل 4513 مركبة في مختلف وحدات المرور.

وجاءت «سوزوكي» فى المرتبة الثانية بترخيص 3196 سيارة، أعقبتها «تويوتا» فى المركز الثالث بإجمالى 1952 مركبة.

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وحافظت «ميتسوبيشي» على تمركزها في المرتبة الرابعة بعدما تمكنت من ترخيص 1130 سيارة خلال تلك الفترة.

«شيري» تقود تراخيص السيارات الصينية في مصر

قادت العلامة الصينية «شيري» صدارة تراخيص السيارات الصينية في مصر بعدما تمكنت من تسجيل 5382 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال أول 5 أشهر من العام الحالى.

وحلت «BYD» فى المرتبة الثانية بترخيص 2807 مركبة، تلتها «إم جي» للمركز الثالث بنحو 2123 مركبة.

«كيا» الأكثر تسجيلاً لـ«الكورية».. و«شيفروليه» في «الأمريكية»

تربعت «كيا» على قمة تراخيص السيارات الكورية في مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 2923 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الفترة من يناير حتى نهاية يوليو الماضى، تلتها «هيونداي» فى المركز الثاني بإجمالي نحو 2861 مركبة.

ويشار إلى أن «كيا» و«هيونداي» تعتبران أكثر العلامات الكورية انتشارًا فى السوق المحلية.

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على الجانب الأخر، تصدرت العلامة التجارية «شيفروليه» قوائم تراخيص السيارات الأمريكية في مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 1388 مركبة في مختلف وحدات المرور.