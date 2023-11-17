«مرسيدس» تحتفظ بصدارة تراخيص السيارات الأوروبية بمصر أول 10 شهور من 2023 (جراف)

احتفظت «مرسيدس» بصدارة تراخيص السيارات الأوروبية في مصر خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، بعدما تمكنت من تسجيل 4688 مركبة في مختلف وحدات المرور.

وجاءت «سكودا» في المرتبة الثانية بترخيص 3908 سيارة، تلتها «رينو» في المركز الثالث بواقع 3862 مركبة.

وحلت «فولكس فاجن» في المرتبة الرابعة بقائمة الماركات الأوروبية الأكثر ترخيصًا للسيارات في مصر مسجلة نحو 3015 وحدة خلال الفترة من يناير حتى نهاية أكتوبر الماضي.

وحصدت «بي إم دايلو» المرتبة الخامسة بعدما تمكنت من تسجيل نحو 2296 سيارة، أعقبتها «ستروين» فى المركز السادس بواقع 1635 مركبة.

وجاءت «أوبل» فى المرتبة السابعة بقائمة العلامات الأوروبية الأكثر ترخيصًا للسيارات «الملاكي» مسجلة نحو 1459 وحدة، تلتها «أودي» فى المركز الثامن بواقع 1380 مركبة.

وتمكنت «بيجو» من اقتناص المرتبة التاسعة بإجمالى ترخيص 998 سيارة، تلتها «سيات» فى المركز العاشر بنحو 810 مركبات.

وحلت «فيات» فى المرتبة الحادية عشر بترخيص 758 مركبة، أعقبتها «رينج روفر» فى المركز الثاني عشر بواقع 696 مركبة.

«نيسان» تتصدر تراخيص السيارات اليابانية في مصر

قادت «نيسان» صدارة تراخيص السيارات اليابانية في مصر خلال أول 10 أشهر من العام الحالى، بعدما تمكنت من تسجيل 6 آلاف و831 مركبة في مختلف وحدات المرور.

وجاءت «سوزوكي» فى المرتبة الثانية بترخيص 5667 سيارة، أعقبتها «تويوتا» فى المركز الثالث بإجمالى 3514 مركبة.

‎وحافظت «ميتسوبيشي» على تمركزها في المرتبة الرابعة بعدما تمكنت من ترخيص 1874 سيارة خلال تلك الفترة.

«شيري» تقود تراخيص السيارات الصينية في مصر

احتفظت العلامة الصينية «شيري» بصدارة تراخيص السيارات الصينية في مصر بعدما تمكنت من تسجيل 8 آلاف و270 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال أول 10 أشهر من العام الحالى.

وحلت «إم جي» فى المرتبة الثانية بترخيص 4424 مركبة، تلتها «بي واي دي» فى المركز الثالث بنحو 3707 مركبة.

«هيونداي» الأكثر تسجيلاً لـ«الكورية».. و«شيفروليه» في «الأمريكية»

تربعت «هيونداي» على قمة تراخيص السيارات الكورية في مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 5799 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضى، تلتها «كيا» فى المركز الثاني بإجمالي نحو 4783 مركبة.

ويشار إلى أن «كيا» و«هيونداي» تعتبران أكثر العلامات الكورية انتشارًا فى السوق المحلية.

‎على الجانب الأخر، تصدرت العلامة التجارية «شيفروليه» قوائم تراخيص السيارات الأمريكية في مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 1854 مركبة في مختلف وحدات المرور.