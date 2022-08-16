مرسيدس تتصدر تراخيص الطرازات الأوربية فى مصرخلال يوليو الماضى

اعتلت العلامة الألمانية «مرسيدس» صدارة قوائم تراخيص السيارات الأوروبية فى مصر- لأول مرة – بعدما تمكنت من تسجيل نحو 623 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر يوليو الماضى.

وحلت «رينو» فى المرتبة الثانية بقوائم تراخيص السيارات الأوروبية بإجمالى 566 سيارة تلتها «بيجو» فى المركز الثالث بواقع 513 مركبة.

فى المقابل، تراجعت «فيات» للمرتبة الرابعة مسجلة نحو 323 وحدة.

وحصدت «ستروين» المرتبة الخامسة بعدما تمكنت من تسجيل نحو 249 سيارة، تلتها «لادا» فى المركز السادس بواقع 201 سيارة.

فيما حافظت «سكودا» على تمركزها فى المرتبة السابعة بقائمة العلامات الأوروبية الأكثر ترخيصًا للسيارات «الملاكى» مسجلة نحو 99 وحدة، تلتها «أوبل» فى المركز الثامن بواقع 90 مركبة.

وتمركزت «سيات» فى المرتبة التاسعة بإجمالى ترخيص 77 سيارة، تلتها «أودى» فى المركز العاشر بنحو 51 مركبة.

واحتلت العلامة الألمانية «فولكس فاجن» المرتبة الحادية عشرة بترخيص 42 مركبة، أعقبتها «رينج روفر» فى المركز الثانى عشر بواقع 27 سيارة.

وتمركزت «فولفو» فى المرتبة الثالثة عشرة بقائمة الماركات الأوروبية الأكثر ترخيصًا للسيارات فى مصر مسجلة نحو 21 سيارة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

يشار إلى أن أعداد سيارات الركوب الجديدة المرخصة فى مصر سجلت – تراجعًا – بنسبة %43، لتصل إلى 11 ألفًا و513 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال يوليو الماضى، مقابل 20 ألفًا و83 وحدة الشهر نفسه من العام السابق.

«نيسان» تعتلى الطرازات «اليابانية»

احتفظت العلامة التجارية «نيسان» بصدارة تراخيص السيارات اليابانية فى مصر – للشهر الرابع على التوالى- بعدما تمكنت من تسجيل 1684 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر يوليو الماضى.

فى حين عادت «سوزوكى» للمرتبة الثانية بعدما تمكنت من ترخيص 660 سيارة، فيما تراجعت «تويوتا» للمركز الثالث مسجلة نحو 531 مركبة خلال تلك الفترة.

وحصدت «ميتسوبيشى» فى المرتبة الرابعة بعدما تمكنت من ترخيص 266 مركبة، تلتها «هوندا» فى المركز الخامس بواقع 19 سيارة.

وتمركزت «سوبارو» فى المرتبة السادسة بقائمة الماركات الأوروبية الأكثر ترخيصًا للسيارات فى مصر مسجلة سيارة واحدة فقط خلال الشهر الماضى.

«شيرى» تتربع على عرش «الصينية»

تربعت العلامة الصينية «شيرى» على عرش صدارة تراخيص السيارات الصينية فى مصر – للشهر الثالث على التوالى- بعدما تمكنت من تسجيل 1560 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر يوليو الماضى.

وجاءت «إم جى» فى المرتبة الثانية بإجمالى ترخيص 835 مركبة، تلتها «BYD» للمركز الثالث بنحو 366 مركبة.

وصعدت «جاك» للمرتبة الرابعة بعدما تمكنت من تسجيل 196 سيارة، أعقبتها «شانجان» فى المركز الخامس بواقع 164 سيارة.

فى حين تراجعت «هافال» للمرتبة السادسة مسجلة نحو 150 مركبة فى مختلف وحدات المرور، تلتها «جيلى» فى المركز السابع بإجمالى 142 مركبة.

وحلت « DFSK جلورى» فى المرتبة الثامنة بعدما تمكنت من ترخيص 63 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال تلك الفترة.

وتمركزت «دونج فينج فورسينج» فى المرتبة التاسعة بقائمة الماركات الصينية الأكثر ترخيصًا للسيارات فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل 40 مركبة، تلتها «جيتور» فى المركز العاشر بواقع 20 سيارة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

«هيونداى» على قمة «الكورية».. و«شيفروليه» فى مقدمة «الأمريكية»

اعتلت «هيونداى» قمة تراخيص السيارات الكورية فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 696 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر يوليو الماضى.

وجاءت «كيا» فى المرتبة الثانية بإجمالى نحو 376 مركبة، تبعتها «سانج يونج» فى المركز الثالث مسجلة نحو 27 سيارة خلال تلك الفترة.

على الجانب الآخر، احتفظت العلامة التجارية «شيفروليه» بصدارة قوائم تراخيص السيارات الأمريكية فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 617 مركبة فى مختلف وحدات المرور.

وجاءت «جيب» فى المرتبة الثانية بإجمالى ترخيص 31 مركبة، وتلتها «فورد» فى المركز الثالث بواقع 6 سيارات فقط خلال الشهر الماضى.