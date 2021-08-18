«مرسيدس» تتصدر تراخيص السيارات الفاخرة خلال يوليو

تصدرت العلامة الألمانية «مرسيدس» قائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا لسيارات الركوب «الفاخرة» بمختلف وحدات المرور خلال شهر يوليو الماضى، بعدما استحوذت على حصة سوقية %47 بإجمالى 504 مركبة، من إجمالى أعداد المركبات المرخصة من تلك الفئة التى بلغت 1070 وحدة.

وجاءت «أودي» فى المرتبة الثانية بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %19 مسجلة نحو 204 سيارات، تبعتها «فولفو» فى المركز الثالث بحصة بلغت %10.4 بواقع 111 مركبة.

وحلت «رينج روفر» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية %8 بإجمالى تراخيص 86 مركبة، تلتها «بى ام دابليو» فى المركز الخامس بحصة بلغت %4 بواقع 43 مركبة.

فى المقابل، صعدت «بورش» للمرتبة السادسة بعدما اقتنصت حصة سوقية %3.4 مسجلة نحو 36 سيارة، تبعتها «دى اس» فى المركز السابع بحصة بلغت %2.3 بإجمالى 25 مركبة.

حصدت «ألفا روميو» المرتبة الثامنة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا لسيارات الركوب «الفاخرة» بعدما استحوذت على حصة سوقية %1.8 بإجمالى 19 مركبة، خلال الشهر الماضى.

تمركزت «جاكوار» فى المرتبة التاسعة مسجلة حصة سوقية %1.7 بإجمالى ترخيص 18 سيارة، أعقبتها «مينى كوبر» فى المركز العاشر بحصة بلغت %1 بنحو 11 مركبة.

وظهرت «بنتلي» فى المرتبة الحادية عشر بحصة سوقية %0.4 بعدما تمكنت من تسجيل 4 سيارات، تلتها «استون مارتن» فى المركز الثانى عشر بحصة بلغت %0.3 بنحو 3 مركبات.

وجاءت «لاند روفر» فى المرتبة الثالثة عشر بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات الفاخرة، بحصة سوقية %0.2 مسجلة نحو سيارتين فقط، خلال تلك الفترة.

يذكر أن إجمالى عدد سيارات الركوب «الملاكي» المرخصة بمختلف فئاتها؛ فى وحدات المرور، بلغت نحو 20 ألفًا و83 مركبة خلال الشهر الماضى.

من جهته، أرجع منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات، هيمنة العلامة الألمانية «مرسيدس» على النصيب الأكبر من تراخيص الطرازات الفاخرة إلى اتباع الشركة الأم خطة خطة تسويقية جيدة بالتعاون مع موزعيها المعتمدين؛ التى تعتمد على توفير قطع الغيار و تقديمها للمستهلكين بأسعار مناسبة وبكميات تتناسب مع حجم الطلب الفعلى مقارنة بالماركات الأخرى.

وأشاد زيتون بسياسات «مرسيدس العالمية» التى تتبعها فى أحقية منح الضمان لكافة عملائها دون تمييز، قائلًا: «أى عميل يقوم بشراء سيارة مرسيدس سواء من موزع معتمد أو مستورد يستفاد بكافة حقوق الضمان داخل المراكز المعتمدة».

ترتيب العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات الفاخرة بوحدات المرور خلال يوليو الماضى

العلامة التجارية عدد السيارات المرخصة الحصة السوقية% مرسيدس 504 47.1 أودي 204 19 فولفو 111 10.4 رينج روفر 86 8 بى ام دبليو 43 4 بورش 36 3.4 دى اس 25 2.3 ألفا روميو 19 1.8 جاكوار 18 1.7 مينى كوبر 11 1 بنتلي 4 0.4 استون مارتن 3 0.3 لاند روفر 2 0.2 مازراتي 1 0.1 لكزس 1 0.1 دودج 1 0.1 فيراري 1 0.1

إعداد – المال