«مرسيدس» تتصدر تراخيص السيارات «الأوروبية» في مصر للشهر الثالث (جراف)

تصدرت العلامة الألمانية «مرسيدس» قوائم تراخيص السيارات الأوروبية في مصر- للشهر الثالث على التوالى- بعدما تمكنت من تسجيل 599 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال مارس الماضى.

ويذكر أن «مرسيدس» انتزعت صدارة تراخيص سيارات الركوب «الملاكي» خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

فى المقابل، احتفظت «سكودا» بالمركز الثانى بقوائم تراخيص السيارات الأوروبية للشهر الثاانى بإجمالى 457 سيارة، تلتها «ستروين» في المركز الثالث بواقع 298 مركبة.

فيما صعدت «رينو» للمرتبة الرابعة بقائمة الماركات الأوروبية الأكثر ترخيصًا للسيارات في مصر مسجلة نحو 215 وحدة.

وحلت «بي ام دابليو» فى المركز الخامس بعدما تمكنت من تسجيل 189 سيارة، تلتها «فولكس فاجن» سادسًا بواقع 183 سيارة.

وجاءت «أودي» فى المرتبة السابعة بترخيص 170 وحدة، تلتها «فيات» فى ثامنًا بواقع 157 مركبة.

وتمركزت «أوبل» في المركز التاسع بإجمالى 123 سيارة، تلتها «سيات» فى عاشرًا بـ112 مركبة.

وحلت «رينج روفر» فى المرتبة الحادية عشر بترخيص 79 مركبة، أعقبتها «بيجو» فى المركز الثاني عشر بواقع 63 مركبة.

وحافظت «بورش» على تمركزها في المرتبة الثالثة عشر بإجمالى 25 مركبة، أعقبتها «كوبرا» فى المركز الرابع عشر بواقع 20 وحدة.

وجاءت «فولفو» فى المرتبة الخامسة عشر بقائمة الماركات الأوروبية الأكثر ترخيصًا للسيارات في مصر مسجلة نحو 18 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

«نيسان» تعود لصدارة تراخيص السيارات اليابانية في مصر

عادت «نيسان» لصدارة تراخيص السيارات اليابانية في مصر بعدما تمكنت من تسجيل 716 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال مارس الماضى.

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فيما تراجعت «سوزوكي» للمرتبة الثانية بترخيص 457 سيارة، أعقبتها «تويوتا» فى المركز الثالث بإجمالى 317 مركبة.

‎وحافظت «ميتسوبيشي» على تمركزها في المرتبة الرابعة بعدما تمكنت من ترخيص 128 مركبة، أعقبتها «هوندا» فى المركز الخامس بواقع 90 سيارة.

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وظهرت «سوبارو» في المرتبة السادسة بقائمة الماركات الأوروبية الأكثر ترخيصًا للسيارات في مصر مسجلة 61 سيارة خلال الشهر الماضى.

«شيري» تقود تراخيص السيارات الصينية في مصر

اعتلت «شيري» صدارة تراخيص السيارات الصينية في مصر بعدما تمكنت من تسجيل 1065 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال مارس الماضى.

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وحلت «BYD» فى المرتبة الثانية بترخيص 525 مركبة، تلتها «إم جي» للمركز الثالث بنحو 485 مركبة.

وصعدت «هافال» للمرتبة الرابعة بعدما تمكنت من تسجيل 74سيارة، أعقبتها «جيلي» في المركز الخامس بواقع 52 سيارة.

وحلت «شانجان» للمرتبة السادسة بترخيص 30 مركبة، تلتها «جاك» سابعًا بواقع 28 سيارة، ثم «دونج فينج فينوشيا ستار» فى المركز الثامن بإجمالى 25 مركبة.

وحصدت «دونج فينج DFSK جلوري » المرتبة التاسعة بقائمة الطرازات الأكثر ترخيصًا في مصر بعدما تمكنت من تسجيل 19 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

«كيا» تحسم صدارة السيارات الكورية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال مارس

حسمت «كيا» صدارة تراخيص السيارات الكورية في مصر خلال مارس الماضى، بعدما تمكنت من تسجيل 484 مركبة فى مختلف وحدات المرور.

وحلت «هيونداي» فى المرتبة الثانية بترخيص 399 مركبة، تبعتها «سانج يونج» فى المركز الثالث مسجلة نحو 20 سيارة خلال الشهر الماضى.

فى المقابل، احتفظت «شيفروليه» بصدارة قوائم تراخيص السيارات الأمريكية في مصر بعدما تمكنت من تسجيل 167 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال مارس الماضى.

وجاءت «جيب» فى المرتبة الثانية بإجمالي ترخيص 51 مركبة، وتلتها «فورد» فى المركز الثالث بواقع 46 سيارة.