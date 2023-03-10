«مرسيدس» تتصدر تراخيص السيارات الأوروبية في مصر للشهر الثاني على التوالي (جراف)

تصدرت العلامة الألمانية «مرسيدس» قوائم تراخيص السيارات الأوروبية في مصر- للشهر الثاني على التوالي- بعدما تمكنت من تسجيل 463 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال فبراير الماضي.

يذكر أن «مرسيدس» تمكنت من حسم صدارة تراخيص سيارات الركوب «الملاكي» بمختلف فئاتها خلال يناير الماضي.

في المقابل، صعدت «سكودا» للمرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات الأوروبية في مصر مسجلة نحو 359 سيارة خلال فبراير الماضي، تلتها «رينو» في المركز الثالث بواقع 220 مركبة.

وحلت «فولكس فاجن» فى المرتبة الرابعة بإجمالى 219 سيارة، أعقبتها «ستروين» في المركز الخامس بنحو 205 مركبات.

وجاءت «أودي» فى المرتبة السادسة بترخيص 152 سيارة، أعقبتها «بي ام دابليو» في المركز السابع بواقع 118 وحدة.

وحصدت «أوبل» المرتبة الثامنة بقائمة العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات الأوروبية في مصر مسجلة نحو 95 مركبة خلال الشهر الماضى.

وتمركزت «سيات» في المرتبة التاسعة بإجمالى ترخيص 79 سيارة، تلتها «بيجو» فى المركز العاشر بنحو 77 مركبة.

وحلت العلامة الإيطالية «فيات» فى المرتبة الحادية عشر بترخيص 74 مركبة، أعقبتها «رينج روفر» فى المركز الثاني عشر بواقع 60 مركبة.

وظهرت «بورش» في المرتبة الثالثة عشر بإجمالى 34 مركبة، أعقبتها «فولفو» فى المركز الرابع عشر بواقع 27 وحدة.

وجاءت «ميني» فى المرتبة الخامسة عشر بقائمة الماركات الأوروبية الأكثر ترخيصًا للسيارات في مصر مسجلة نحو 8 مركبات في مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

«سوزوكي» تقود تراخيص الطرازات اليابانية في مصر

قادت العلامة التجارية «سوزوكي» صدارة تراخيص السيارات اليابانية في مصر بعدما تمكنت من تسجيل 456 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال فبراير الماضى.

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وجاءت «نيسان» فى المرتبة الثانية بعدما تمكنت من ترخيص 350 سيارة، أعقبتها «تويوتا» فى المركز الثالث مسجلة نحو 167 مركبة خلال تلك الفترة.

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وتمركزت «ميتسوبيشي» في المرتبة الرابعة بعدما تمكنت من ترخيص 89 مركبة، أعقبتها «هوندا» فى المركز الخامس بواقع 32 سيارة.

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وظهرت «سوبارو» في المرتبة السادسة بقائمة الماركات الأوروبية الأكثر ترخيصًا للسيارات في مصر مسجلة 30 سيارة خلال الشهر الماضى.

«شيري» تتربع على عرش تراخيص السيارات الصينية في مصر

تربعت العلامة الصينية «شيري» على عرش تراخيص السيارات الصينية في مصر بعدما تمكنت من تسجيل 628 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال فبراير الماضى.

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وحلت «BYD» فى المرتبة الثانية بإجمالي ترخيص 320 مركبة، تلتها «إم جي» للمركز الثالث بنحو 312 مركبة.

وصعدت «بريليانس» للمرتبة الرابعة بعدما تمكنت من تسجيل 58 سيارة، أعقبتها «شانجان» في المركز الخامس بواقع 32 سيارة.

وحلت «هافال» للمرتبة السادسة مسجلة نحو 27 مركبة في مختلف وحدات المرور، تلتها «جيلي» في المركز السابع بإجمالى 21 مركبة.

وحصدت «دونج فينج فورسينج» المرتبة الثامنة بعدما تمكنت من ترخيص 20 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال تلك الفترة.

وظهرت «جاك» في المرتبة التاسعة بقائمة الماركات الصينية الأكثر ترخيصًا للسيارات في مصر بعدما تمكنت من تسجيل 17 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

«كيا» الأكثر ترخيصًا للسيارات الكورية في مصر

تربعت «كيا» على قمة تراخيص السيارات الكورية في مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 283 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال فبراير الماضى.

وحلت «هيونداي» فى المرتبة الثانية بإجمالي نحو 236 مركبة، تبعتها «سانج يونج» فى المركز الثالث مسجلة نحو 12 سيارة خلال تلك الفترة.

احتفظت العلامة التجارية «شيفروليه» بصدارة قوائم تراخيص السيارات الأمريكية في مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 122 مركبة في مختلف وحدات المرور.

وجاءت «جيب» فى المرتبة الثانية بإجمالي ترخيص 61 مركبة، وتلتها «فورد» فى المركز الثالث بواقع 42 سيارة خلال الشهر الماضى.