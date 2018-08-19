مرسيدس تتصدر العلامات الفاخرة الأعلى مبيعًا النصف الأول

شريف عيسى:اقتنصت "مرسيدس - بنز" قائمة العلامات التجارية الأعلى مبيعًا عالميًا خلال النصف الأول من العام الجارى، بعد أن تمكنت من بيع 1,34 مليون سيارة، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن مؤسسة فوكس 2 موف لأبحاث أسواق السيارات.وحلت "بي إم دابليو" بالمركز الثانى فى صدارة العلامات الفاخرة الأعلى مبيعً

شريف عيسى:

اقتنصت “مرسيدس – بنز” قائمة العلامات التجارية الأعلى مبيعًا عالميًا خلال النصف الأول من العام الجارى، بعد أن تمكنت من بيع 1,34 مليون سيارة، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن مؤسسة فوكس 2 موف لأبحاث أسواق السيارات.

وحلت “بي إم دابليو” بالمركز الثانى فى صدارة العلامات الفاخرة الأعلى مبيعًا، بإجمالى 1,08 مليون سيارة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو من هذا العام.

وأظهرت FWM استقرار “أودى” بالمرتبة الثالثة بعد أن تمكنت من تسليم 967,9 ألف سيارة، وحلت “بويك” فى المرتبة الرابعة بعد أن بلغت مبيعاتها خلال النصف الأول 642,5 ألف وحدة.

واقتنصت “لكزس” المرتبة الخامسة بالقائمة بإجمالى 337,8 ألف سيارة تم بيعها على مدار النصف الأول.

وأوضح التقرير اقتناص “جي إم سي” المرتبة السادسة فى ترتيب العلامات الفاخرة الأعلى مبيعًا خلال النصف الأول، بإجمالى 332,1 ألف سيارة، أما المرتبة السابعة فجاءت من نصيب “رام” والتى بلغ إجمالى مبيعاتها خلال تلك الفترة 327,1 ألف وخدة.

وحظيت “فولفو” على المركز الثامن فى القائمة بإجمالى 325,5 ألف سيارة تم بيعها، وحصدت “دودج” على المركز السابع بنحو 304,7 ألف سيارة مباعة.

واستطاعت “لاند روفر” اقتناص المركز التاسع فى قائمة العلامات التجارية الفاخرة الأعلى مبيعًا بإجمالى 241,2 ألف سيارة، فيما استحوذت كاديلاك على المركز العاشر بإجمالى 203,2 ألف وحدة تم بيعها.