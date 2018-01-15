مرسيدس بنز تتصدر قائمة العلامات الفاخرة الأكثر مبيعا في العالم

المال خاصارتفعت مبيعات السيارات بشركة مرسيدس-بنز بنسبة 9.9% لتصل إلى 2.3 مليون سيارة على مستوى العالم. وقد أسهم في تحقيق هذا النمو سيارات E-Class Saloon وEstate وفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.وجاءت مرسيدس-بنز في المرتبة الأولى كأفضل علامة تجارية للسيارات الفاخرة في العالم للعام

المال خاص

ارتفعت مبيعات السيارات بشركة مرسيدس-بنز بنسبة 9.9% لتصل إلى 2.3 مليون سيارة على مستوى العالم. وقد أسهم في تحقيق هذا النمو سيارات E-Class Saloon وEstate وفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

وجاءت مرسيدس-بنز في المرتبة الأولى كأفضل علامة تجارية للسيارات الفاخرة في العالم للعام الثاني على التوالي. ولم تتمكن أي علامة ألمانية أخرى في فئة السيارات الفاخرة من تحقيق هذا النمو القوي في المبيعات خلال 2017 وفق بيان للشركة.

وقال ديتر زيتشه-رئيس مجلس إدارة دايملر AG ورئيس مرسيدس-بنز لسيارات الركوب: “خلال 2017، سلمت مرسيدس-بنز أكثر من 2.4 مليون سيارة لعملائها في جميع أنحاء العالم، لتتخطى الشركة مبيعات العام السابق للسنة السابعة على التوالي. وقد استطاعت علامة مرسيدس-بنز تحقيق أفضل المبيعات في قطاع السيارات الفاخرة مرة أخرى خلال العام الماضي”

وقالت بريتا زيجار-عضو مجلس إدارة دايملر AG والمسئولة عن قطاع التسويق والمبيعات في مرسيدس-بنز “إنّ تحقيق مرسيدس-بنز لمبيعات استثنائية لمدة 58 شهراً متوالية اختتمناها العام الماضي بهذا الإنجاز الكبير، تؤكد ثقة عملائنا في منتجاتنا فائقة الجودة، وهو ما أتاح لنا الاستمرار في تصدر مبيعات السيارات الفاخرة في العالم بفارق كبير عن أقرب منافسينا. وخلال العام الجديد، سيكون لدينا بالتأكيد السيارة المناسبة لكل عميل من عملائنا”

بيع أكثر من 620 ألف سيارة مدمجة في عام واحد للمرة الثانية

في عام 2017، بلغت مبيعات السيارات المدمجة وحدها أكثر من ربع حجم المبيعات الذي حققته الشركة، حيث تم تسليم أكثر من 620 ألف سيارة مدمجة جديدة على مستوى العالم، بما في ذلك السيارات CLA وCLA Shooting Brake وكذلك GLA. وتخطط مرسيدس-بنز لمواصلة هذا النجاح بعد إطلاق الجيل الجديد من السيارات المدمجة والتي سيبدأ إنتاجها في 5 مصانع تتواجد في 3 قارات خلال 2018.

وخلال العام الماضي كانت C-Class Saloon وC-Class Estate من أكثر الموديلات مبيعاً للعام الرابع منذ انطلاق مبيعات الجيل الحالي، حيث تم بيع أكثر من 415 ألف سيارة من هذين الموديلين في 2017 وحده؛ كما تم تسليم أكثر من 350 ألف سيارة E-Class Saloon وEstate، وهو ما يعادل نمواً في المبيعات بلغت نسبته 40% خلال عام واحد فقط منذ بداية مبيعات هذا الجيل الجديد. وعلى الرغم من قيام مرسيدس-بنز بزيادة مجموعة الموديلات التي تطرحها في الأسواق العالمية، إلا أن 2017 شهد أعلى مبيعات للسيارة E-Class على الإطلاق.

وتم إطلاق السيارة S-Class Saloon منتصف 2017، وخلال الربع الأخير من العام الماضي، ارتفعت مبيعات هذه السيارة بشكل متضاعف، وتم بيع حوالي 70 ألف سيارة لهذه الموديل الجديد خلال عام من تغيير الموديل.

