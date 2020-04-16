«مرسى مطروح» يزيل إشغالات الطريق بوسط المدينة

المعداوي: رفع 14 ألف طن قمامة منذ بداية انتشار فيروس كورونا

قامت عناصر مجلس مدينة مرسى مطروح بتنفيذ إزالة إشغالات الطريق والباعة الجائلين من علي الأرصفة بوسط المدينة، تنفيذا لتكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف حملات اشغالات الطريف للباعة الجائلين لفرض الانضباط بالشارع بالتزامن مع الاجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد.

وأعلن اللواء وليد المعداوى رئيس مدينة مرسي مطروح عن قيام حملة مكبرة لإزالة إشغالات الطريق المخالفة بمناطق زاهر جلال وسط المدينة وبمحيط سوق مطروح الحضاري والكيلو 1 بمشاركة شرطة المرافق والإدارات المعنية بمجلس المدينة.

وأضاف المعداوي أنه تمت إزالة جميع إشغالات الطريق التي تحتل الأرصفة وتعيق سير حركة المواطنين بعد انتشار لافت للباعة الجائلين علي الأرصفة والتنبية عليهم أكثر من مرة والتي تساعد علي زيادة التجمعات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وناشد رئيس مدينة مرسي مطروح أصحاب المحال التجارية بعدم إشغال الأرصفة والطريق والتعاون مع مجلس المدينة للحد من انتشار الباعة الجائلين بالمدينة.

المعداوي: رفع 14 ألف طن قمامة منذ بداية انتشار فيروس كورونا

وقال اللواء وليد المعداوي رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح إن جهاز النظافة بالمركز يقوم برفع أكثر من 450 طن من القمامة يومياً تقريبا بنطاق المدينة بكافة المناطق والأحياء والعزب تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء وتعليمات وزارة التنمية المحلية واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بشأن ازالة القمامة خلال أوقات حظر التجوال.

وأضاف المعداوي أنه منذ جائحة كورونا قام جهاز النظافة بمجلس مدينة مرسى مطروح بإزالة 14 الف طن تقريبا من القمامة بفضل رجال جهاز النظافة بالمركز.

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح بأن القمامة يتم نقلها إلى المدفن الصحي بطريق سيوة ومصنع تدوير القمامة بالكيلو 10 شرق المدينة بصفة مستمرة، إضافة إلي حل شكاوى المواطنين في إزالة القمامة بالأحياء، مشيرا إلى أن إدارة التشجير بمجلس المدينة تقوم بأعمال التجميل والتشجير وتقليم النخيل وزارعة أشجار الزينة بمدخل المدينة والطريق الدولي.