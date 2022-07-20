«مرسى مطروح» يحذر من السباحة ببعض الشواطئ المفتوحة في كورنيش الأبيض

حذر مركز ومدينة مرسى مطروح، اليوم الأربعاء، من ممارسة السباحة ببعض الشواطئ المفتوحة في كورنيش الأبيض بسبب عدم استقرار حالة البحر وارتفاع الأمواج طبقًا لنشرة الأرصاد الجوية.

أوضح رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، أن المزارات السياحية مثل حمام كليوباترا وصخرة ليلى مراد غير مصرح بها بممارسة السباحة، ومن ثم لن يكون بها أفراد إنقاذ متواجدون.

وأشار رئيس مدينة مرسى مطروح إلى أن مسئولي مجلس المدينة وشركة الإنقاذ يتابعون الحالة العامة للشواطئ ويقومون بإنقاذ حالات الغرق،

ورفع تقارير يومية عن أسماء الحالات بالتوقيت والتاريخ واسم الشاطئ والمنقذ، وذلك في شواطئ “المروة، العروس، الأصيل، اللؤلؤة، الزمردة بالأبيض- الليدو- النخيل أ، ب- روميل- مينا الحشيش- علم الروم- البسنت- مطروح العام” دون تلك الشواطئ لا يوجد أفراد إنقاذ للتعامل مع حالات الغرق، مما يعرّض حياة من يحاول نزول البحر في فترة النوات، للخطر.

لجنة الشواطئ بالمجلس تتابع حالة البحر من خلال تقارير المرور الميداني

فى هذا السياق تتابع لجنة الشواطئ برئاسة رئيس مدينة مرسى مطروح، وقسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة حالة البحر من خلال تقارير المرور الميداني للجنة لتحذير المصطافين ورواد الشواطئ وتوجه التحذيرات للمصطافين والزائرين بالصفحة الرسمية للمدينة.