مرسى مطروح و«الشباب والرياضة» تنظمان حفلا رياضيا بمناسبة الذكري الـ9 لثورة 30 يونيو

تنظم وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في مديرية الشباب والرياضة، بالتعاون مع مركز ومدينة مرسى مطروح، احتفالًا بالذكرى الـ9 لثورة الـ30 من يونيو المجيدة، وذلك يوم الخميس المقبل، الذي يشمل إقامة “مهرجان للدراجات- كرة طائرة شاطئية- مهرجان الألعاب المائية- فنون شعبية- عروض لفرق الكشافة والجوالة- كرة سرعة- ألعاب ترويحية- اسكيت بورد- رول السكيت- معرض لأندية الفتاة والمرأة”، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأكد الدكتور وليد عبد العزيز رفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، أن فعاليات احتفالات ثورة الـ30 يونيو سوف تبدأ يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الثامنة صباحًا من الشراع بكورنيش المدينة حتى فندق المشير أحمد بدوي، بجانب الألعاب المائية في البحر وعلى الشواطئ بالتعاون مع مركز ومدينة مرسى مطروح.

من جانبه أشار رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، إلى أنه سوف تشهد الشوارع لافتات وبانرات وعبارات تأييد لقرارات القيادة السياسية والرئيس السيسى، وانتشارًا لأعلام مصر ومطروح، وكلمات عن ثورة 30 يونيو ثورة الحرية والكرامة.

وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح أنه سوف تتم إذاعة الأغانى الوطنية في ذكرى الثورة المجيدة تزامنًا مع الاحتفالات بالذكرى الـ9 لثورة 30 يونيو، التي تحقق فيها خطط التنمية المستدامة، لينظر العالم لقدرات المصريين كيف استطاعوا أن يحققوا المستحيل، خلال هذه الفترة الوجيزة، رغم جميع التحديات التي مرت على الوطن خلال الفترة الماضية.

وقدم رئيس المدينة التهنئة للواء خالد شعيب، محافظ مطروح، ولمصر والمصريين وأهالي مطروح الكرام، بمناسبة الذكرى الـ9 لثورة 30 يونيو المجيدة التى عبّرت عن عظمة وإرادة الشعب المصرى فى تحقيق الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والتى تعتبر جسرًا لعبور الوطن إلى مستقبل أفضل وغد مشرق، فكل عام وأنتم فى نصر، فتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر”.