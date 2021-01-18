مرسى مطروح مستمرة في تتلقى ملفات تقنين الأوضاع

أعدت إدارة الأملاك فى مركز ومدينة مرسى مطروح كشفا حديثاً بتاريخ السادس من شهر يناير الجارى بعدد من الملفات لمواطنين تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم لاستيفاء ملاحظات ومستندات بملفاتهم خاصة بلجنة التثمين . وأوضحت مصادر مُطلعة أن الكشف الذى تم إعداده…

أعدت إدارة الأملاك فى مركز ومدينة مرسى مطروح كشفا حديثاً بتاريخ السادس من شهر يناير الجارى بعدد من الملفات لمواطنين تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم لاستيفاء ملاحظات ومستندات بملفاتهم خاصة بلجنة التثمين .

وأوضحت مصادر مُطلعة أن الكشف الذى تم إعداده يضم 16 طلبا لمواطنين تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم، لافتة إلى أنه تم إرفاق اسم مقدم الطلب ورقم الطلب والملاحظات التى يتم تحديدها بكل طلب

مصادر: هناك ملاحظات يتمثل بعضها فى استيفاء خريطة تنظيمية

وأضافت المصادر أن هذه الملاحظات يتمثل بعضها فى استيفاء خريطة تنظيمية ، أو خريطة مساحية وخريطة تنظيمية أو استيفاء خريطة تنظيمية و عقد بيع .

فى حين أن بعض الملفات يحتاج عقد بيع وتوقيع الشهود على العقد وبعضها مطلوب مستند كهرباء بأسم صاحب الشأن فى حين بعضها الآخر شهادة بيانات من شركة الكهرباء بالمنزل وليس الشقة .

وكشفت المصادر أن تسع ملفات تحتاج إلى استيفاء خريطة تنظيمية ، فى حين أن ملف واحد يحتاج إلى أستيفاء خريطة مساحية وخريطة تنظيمية ، فضلاً عن ملف واحد يحتاج إلى استيفاء خريطة تنظيمية و عقد بيع .

وأشارت المصادر أن باقى الملفات المتبقية فى الكشف يحتاج ملفين منها إلى مستند كهرباء بأسم صاحب الشأن فى حين يحتاج ملفين آخريين إلى شهادة بيانات من شركة الكهرباء بالمنزل وليس الشقة ، كما أن ملف واحد يحتاج يحتاج عقد بيع وتوقيع الشهود على العقد .

وأكدت المصادر أن الكشف يضم أسماء المطالبين باستيفاء مستندات للجنة التثمين في ظل قانون 144 لسنة 2017 .

وأشارت إلى أنه يجب على أصحاب تلك الطلبات سرعة التوجه لادارة الاملاك بمجلس مدينة مرسى مطروح لاستيفاء ملفات التقنين من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ” شباك الاملاك

وتجدر الإشارة إلى أن أعداد هذا الكشف يأتى بعد أسابيع من أعداد إدارة الأملاك بمركز ومدينة مرسى مطروح كشفا بعدد من الملفات لمواطنين تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم لاستيفاء ملاحظات ومستندات بملفاتهم خاصة بلجنة التثمين و ضم 70 طلبا لمواطنين تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم، لافتة إلى أنه تم إرفاق اسم مقدم الطلب ورقم الطلب والملاحظات التى يتم تحديدها بكل طلب .