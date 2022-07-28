مرسى مطروح توفر الألعاب الشاطئية الترفيهية للمصطافين

تشهد شواطئ مرسى مطروح توفير كافة الخدمات والألعاب الشاطئية الترفيهية للمصطافين تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتوافر كافة الخدمات على الشواطئ بمرسى مطروح .

وقال رضا جاب رئيس مدينة مرسي مطروح إنه منذ الصباح يتوافد المصطافون على الشواطئ المنتشرة على البحر بنطاق المدينة، بمتابعة من رؤساء الشواطئ وشركة الإنقاذ، لتوعية ضيوف المدينة بالتعليمات الخاصة بالحفاظ على كل من يمارس السباحة من الأطفال والكبار وعدم تخطي منطقة الأمان بالبحر والتي تحددها إدارة الشاطئ ، وإنقاذ حالات الغرق وتقديم الإسعافات الأولية قبل وصول سيارات الإسعاف ، وذلك حفاظا على سلامتهم ، طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

وأشاد جاب الله بالتعامل الحضاري لشباب مطروح من مستأجرة الشواطئ للمصطافين وضيوف المدينة، والتعاون مع مجلس المدينة في النظافه العامة بكل شاطئ وظهورها بشكل حضاري أمام روادها، بالإضافة إلى الخدمات الترفيهية للرياضات المائية التي يوفرها الشباب لرواد الشواطئ وهي “الجيت سكي والبنانا بوت والبراشوت واليخوت ومراكب الشراع وغيرها … ” ضمن البرنامج اليومي للمصطاف على شواطئ مرسي مطروح .

وشدد رئيس مدينة مرسى مطروح على التزام الجميع بارتداء «لايف چاكت»، قبل ممارسة أنشطة الألعاب الشاطئية للحفاظ على أرواح الجميع .