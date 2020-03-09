مرسى مطروح توفر أتوبيس نقل ركاب ينطلق من شارع الإمام مالك حتى الكليو 7

صدق اللواء خالد شعيب محافـظ مطـروح على توفير أتوبيس نقل ركاب بشارع الامام مالك حتى ك 7 بمدينة مرسى مطروح.

وكشفت مصادر بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين فى محافظة مطروح أنه تم بالفعل مع وصول أول أتوبيس جديد للمحافظة فقد تم تشغيله ليكون خط سيره من أمام بنك cib بجوار المحكمة مرورا بشارع علم الروم والإمام مالك حتى ك7 ويحمل رقم 55 .

محافظ مطروح يوافق على توفير الأتوبيس

وأضافت المصادر أن ذلك يأتى بعد قيام محافظ مطروح بالتصديق على ذلك فور عرض الطلبات المقدمة من بعض المواطنين والخاصة بتوفير أتوبيس نقل ركاب بشارع الإمام مالك حتى ك 7 لحاجتهم الشديدة له لعدم توافر مواصلات.

وتعد مطالب توفير أتوبيسات لخدمة بعض المناطق فى مدينة مرسى مطروح من الطلبات المتكررة ، حيث وافقت مؤخراً إدارة مشروع نقل الركاب بمحافظة مطروح، على مطلب بعض الأهالي بمناطق في مدينة مرسى مطروح لبدء تشغيل خط أتوبيس وادي الرمل بشكل مستمر حتى الكيلو ١٢ وذلك لخدمة المواطنين بتلك المناطق.

تجدر الأشارة إلى أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قد وافق قبل عدة أسابيع ، على طلب مد خط سير العربات من الكيلو 10 إلى الكيلو 12 غرب مرسى مطروح بحى العشيبات مع زيادة الأجرة من 3,5 إلى 4 جنيهات، واستلام 3 قطع أراضى بمساحة 11200 م2 لمشروع المواقف بمطروح لحين إنشاء مشروعات عليها.