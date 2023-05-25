مرسى مطروح توضح أسباب تواجد رؤوس وأرجل حمير ملقاه بالطريق الدولي

كشف مركز ومدينة مرسى مطروح لغز العثور على رؤوس وأرجل حمير، كانت ملقاه على جانبي طريق مطروح الإسكندرية، وذلك بعد ضبط المتسبب في تلك الواقعة.

وكلف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح بالوصول لأسباب وجود رؤوس وأرجل حمير ، بطريق مطروح الإسكندرية، وعلى الفور تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور سعد جويلي مدير مديرية الطب البيطرى وإدارة شئون البيئة بمجلس المدينة ومباحث التموين لمعرفة الحقيقة.

تمكن مركز ومدينة مرسى مطروح بالتعاون مع الطب البيطري ومباحث التموين من كشف العثور على رؤوس وأرجل حمير ، ملقاه على جانبي طريق مطروح الإسكندرية بعد ضبط مقاول حمير لتقديمها كوجبات للأسود.

وكشف عمرو عبد المجيد عن تحريات الأجهزة الأمنية بأن هناك شخصًا يدعى م . م صابر ناجي مقاول لشراء (الحمير) هو من يقوم بالشراء والذبح والتخلص من فضلات الذبح للحمير بطريق مطروح الإسكندرية بغرض تقديمها للأسود التابعة لاحد الشركات بالمدينة التي لديها نشاط “سيرك”، وتم تحرير المحاضر اللازمة المخالفة لقانون البيئة والنظافة وأيضا تحرير محاضر من خلال الطب البيطري ومباحث التموين بالتخلص برؤوس الحمير في الطرق العامة بدون تصريح.



وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح بأن تم مواجهة المتورط في ذبح الحمير والذي اعترف بالواقعة وارشد علي مكان اللحوم التي تقدم للاسود ، وتم التوجه للمكان وفحص اللحوم من قبل أطباء من الطب البيطري للشركة التابع لها السيرك، وتبين وجود موافقات وتصريح لتقديمها كوجبات للأسود، وقام جهاز النظافة بمجلس المدينة بنقل مخلفات الحمير الي المدفن العمومي بالكيلو ٢٩.

وشدد عمرو عبد المجيد على تكليف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لمجلس المدينة علي المرور ومتابعة أنشطة جميع التراخيص الخاصة بإقامة نشاط “سيرك” قبل موسم الصيف للتأكد من الأمن الصناعي وشبكة إطفاء الحريق وكيفية التعامل مع الحيوانات تحت إشراف ومراجعة مديريات الطب البيطرى والتموين وجميع الجهات المعنية بالمحافظة.