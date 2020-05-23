مع مناشدات لأهالي مطروح بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة وتحمل المسئولية في هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها البلاد في مواجهة انتشار فيروس كورونا

وافقت مدينة مرسى مطروح توافق على تنفيذ قرارات الإزالة بمعرفة المخالف، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بشأن سرعة تنفيذ قرارات الإزالة طبقا لقرارات مجلس الوزراء، وتعليمات وزارة التنمية المحلية، وذلك مع مناشدات لأهالي مطروح بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة وتحمل المسئولية في هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها البلاد في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال اللواء وليد المعداوى، رئيس مدينة مرسى مطروح، إن على كل من صدر له قرار إزالة سرعة تنفيذه ويمكن للمخالف الإزالة بمعرفته، وعلى نفقته الخاصة مع مراعاة الأصول الفنية والهندسية في الهدم بما لا يؤثر على سلامة المبني والسكان، وفي حالة تأخر المخالف عن تنفيذ قرار الإزالة الصادر له سيتم تنفيذه بمعرفة مجلس المدينة وعلى نفقة المخالف مع دفع قيمة غرامات التأخير.

مجلس المدينة ليس له مقاول هدم تم التعاقد معه

وأكد المعداوى بأن مجلس مدينة مرسى مطروح ليس له مقاول هدم تم التعاقد معه، وهذه الإجراءات تأتي ضمن تيسير الإجراءات لسرعة تنفيذ قرارات الإزالة فورا، وقد بلغت عدد الحالات التي تم تحويلها للنيابة العسكرية إلى 37 حالة بناء مخالف بدون ترخيص عبارة عن بناء أدوار مخالفة في ظل قانون الطوارئ.

وشدد رئيس مدينة مرسى مطروح علي تطبيق القانون بكل حزم وقوة ولا تهاون مع أي مخالفة بناء، نظرا لاستغلال البعض هذه الظروف الصعبة، للتربح، والبناء بدون ترخيص أو الشروع في الاستيلاء على أراض ملك للدولة.