«مرسى مطروح» تعقم منازل المخالطين للمصابين بفيروس كورونا

فضلاً عن إزالة مئات الأطنان من القمامة ومخلفات صلبة ورفع كفاءة الجزيرة الوسطي بالطريق الدولي

شرعت أجهزة مركز ومدينة مرسى مطروح تطهير وتعقيم بعض الجهات الحكومية والمدارس ومنازل المخالطين للمصابين بفيروس كورونا بالكيلو 3، فضلاً عن إزالة مئات الأطنان من القمامة ومخلفات صلبة ورفع كفاءة الجزيرة الوسطي بالطريق الدولي، وذلك استمرارا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتطهير وتعقيم المصالح الحكومية المصالح الحكومية في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية، التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، طبقا للتعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية.

وقال وجيه عبد الرازق، رئيس مدينة مرسى مطروح الجديد، إنه تم تعقيم وتطهير مبنى إذاعة مطروح الإقليمية وعدد من المدارس ومنازل المخالطين للحالات المصابة بالفيروس بالكيلو 3 خلف سور النجدة في إطار خطة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس المدينة استمرار أعمال التعقيم والتطهير للسيارات القادمة لمرسى مطروح بالتمركزات الـ3 الثابتة شرقا وغربا وجنوبا القادم من سيوة، بالإضافة إلى تكثيف حملات رش وتطهير شوارع الأحياء السكنية والعزب، موضحًا زيادة نشر حملات التوعية بفيروس كورونا بنشر وضع ملصقات للتعرف علي طرق الوقاية منه وطرق انتشاره لتوعية المواطنين، بالإضافة إلي رش المبيدات بالشوارع وتجمعات مقالب القمامة مساءا بسيارات الضباب.

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح أن غرفة عمليات مجلس المدينة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى ونداءات المواطنين، لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أي مستجدات على رقم 0464935266 _ 0464933158.

كما يتم استمرار أعمال التعقيم والتطهير للسيارات القادمة لمرسي مطروح بالتمركزات الـ 3 الثابتة شرقا وغربا وجنوبا القادم من سيوة، بالإضافة إلى تكثيف حملات رش وتطهير شوارع الأحياء السكنية والعزب، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتطهير وتعقيم المصالح الحكومية المصالح الحكومية في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية، التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، طبقا للتعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية.

وقال وجيه عبد الرازق، رئيس مدينة مرسى مطروح، إنه تم تعقيم وتطهير محطات الكهرباء وجامعة مطروح ومنازل والمخالطين للحالات المصابة بالفيروس بمناطق علم الروم والكيلو 3 في إطار خطة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.



وأكد رئيس المدينة استمرار أعمال التعقيم والتطهير للسيارات القادمة لمرسي مطروح بالتمركزات الـ 3 الثابتة شرقا وغربا وجنوبا القادم من سيوة، بالإضافة إلي تكثيف حملات رش وتطهير شوارع الأحياء السكنية والعزب، مشيرا إلي زيادة نشر حملات التوعية بفيروس كورونا بنشر وضع ملصقات للتعرف على طرق الوقاية منه وطرق انتشاره لتوعية المواطنين، بالإضافة إلي رش المبيدات بالشوارع وتجمعات مقالب القمامة مساء بسيارات الضباب.



إزالة 470 طن قمامة ومخلفات صلبة ورفع كفاءة الجزيرة الوسطي بالطريق الدولي

قال وجيه عبد الرازق، رئيس مدينة مرسى مطروح، إن جهاز النظافة بالمركز قام برفع أكثر من 470 طن تقريبا من القمامة والمخالفات الصلبة بنطاق الـ6 أحياء بنطاق المدينة بكافة المناطق والأحياء والعزب تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء وتعليمات وزارة التنمية المحلية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالعمل علي مدار الساعة وخلال أوقات حظر التجوال.

وأضاف عبدالرازق بأنه تم رفع معدلات النظافة ورفع القمامة اليومي بالتزامن مع جهود المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا برش وتطهير وتعقيم المصالح الحكومية والمنشآت الشرطية وتجمعات القمامة بفضل رجال مجلس المدينة.

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح بان القمامة يتم نقلها إلى المدفن الصحي بطريق سيوة ومصنع تدوير القمامة بالكيلو 10 شرق المدينة بصفة مستمرة، بالإضافة إلى حل شكاوى المواطنين في إزالة القمامة بالأحياء.

وشدد على استمرار تنفيذ تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برفع كفاءة الجزيرة الوسطي بالطريق الدولي عن طريق إدارة التشجير بمجلس المدينة، وتكثيف أعمال التجميل والتشجير، وتقليم النخيل وزراعة أشجار الزينة بمدخل المدينة والطريق الدولي.