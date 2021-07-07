الإسكندرية

مرسى مطروح: تطهير وتعقيم القطارات القادمة والمغادرة للقاهرة والإسكندرية

وعدد من المساجد والسنترالات ومكاتب البريد وذلك ضمن خطة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ت
معتز محمود 12:26 ص, الخميس, 8 يوليو 21 12:26 ص, الخميس, 8 يوليو 21

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أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح عن تطهير القطارات القادمة والمغادرة للقاهرة والإسكندرية ومحافظات الأقاليم بالإضافة إلي تعقيم محطة السكة الحديد وعدد من المساجد والسنترالات ومكاتب البريد.

يأتي ذلك ضمن خطة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء وتعليمات وزارة التنمية المحلية واللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

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وأكد جاب الله علي استمرار الجهود اليومية لأعمال التعقيم للسيارات القادمة للمدينة والمصالح الحكومية والمواقف والأسواق ومحطة السكة الحديد للقضاء على كوفيد 19 في الموجة الثالثة للوباء .

وأوضح رئيس مدينة مرسي مطروح أنه تم الدفع بحملات ليلية لرش المبيدات بسيارات الضباب بالأحياء والشوارع والعزب ومقالب القمامة والتنسيق مع مديرية الصحة لتطهير وتعقيم منازل المخالطين والمصابين بفيروس كورونا بنطاق المدينة والمركز .

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بقلم معتز محمود

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