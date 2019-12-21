مرسى مطروح تستعد لأعمال رصف وكهرباء

قام اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسي مطروح، بجولة ميدانية بمنطقة السواني؛ لإجراء المعاينات قبل أعمال الرصف والكهرباء تنفيذا لتوجهيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

وأضاف المعداوى، أنه جارٍ التنسيق مع شركة كهرباء البحيرة؛ لإزالة الأعمدة الهوائية المتهالكة بعد تركيب الأعمدة الجديدة.

وأشار إلى أن ذلك سيكون من نهاية شارع المحطة حتي شارع الملح بعلم الروم قبل أعمال الرصف للمنطقة.

كما تفقد المعداوي أعمال حفر مجري وضع مواسير لتصريف المياه بمنطقة علوش؛ لعدم تراكم المياه.

وأوضح أن هذا حلا عاجلا طبقا لتعليمات المحافظ؛ لخدمة أهالي قرية علوش.

كما تابع رئيس مدينة مرسي مطروح أعمال رفع كفاءة منطقة حي الشروق بالكيلو 7.

وجاءت الأعمال بعد زيارة محافظ مطروح للمنطقة خلال الأسبوع الجاري، وتوجهيه برفع كفائتها.