مرسى مطروح تراجع استعدادات مواجهة الأمطار قبيل حلول الشتاء

تابع رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح ميدانياً استعدادات معدات وسيارات مجلس المدينة لفصل الشتاء من خلال إجراء تجارب لسيارة التعامل مع السيول ومعدات التعامل مع الأمطار ضمن استعدادات المدينة للاستعداد لفصل الشتاء .

مرسي مطروح

ويأتى ذللك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالاستعداد المبكر لفصل الشتاء .

وعقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مساء يوم امس الاثنين إجتماعا موسعا بحضور جميع الجهات المعنية بالمحافظة لمراجعة الاستعدادات النهائية لموسم الامطار ومواجهة السيول مشددا على ضرورة الاستعداد التام والجاهزية لمواجهة السيول وأى طارئ خاصة مع المتغيرات المناخية التى يشهدها العالم،وقيام كل الجهات المعنية بدورها ومسئولياتها مع التخطيط الجيد والتنفيذ الفعلى للمهام و المتابعة المستمرة

واستعرضت ادارة الأزمات بالمحافظة جهود الجهات المعنية بالمحافظة ومدى الجاهزية لمواجهة السيول، حيث يوجد بالمحافظة عدد ٤ سيارات سيول ضمن رفع كفاءة الحملة الميكانيكية ومعدات مواجهة الأمطار وتواجدها بمدن مرسي مطروح والحمام والضبعة وبرانى

ووجه محافظ مطروح بمراجعة وتدقيق كافة البيانات الخاصة بمعدات واجهزة مواجهة السيول ومخرات السيول ومواقعها وتحديد اتجاه كل مخر ومسار المياه ونقاط تجمعاتها سواء داخل المدن او خارجها وعلى الطريق الدولى الساحلى،ومراجعة صيانة اعمدة الكهرباء والاسلاك والعزل والحفاظ على الأرواح والممتلكات مع تسير حركة المواطنين والسيارات ،بالإضافة إلى مراجعة تصريف شنايش المطر بالشوارع وتطهيرها مبكرا

كما وجه محافظ مطروح بمراجعة تشغيل وتجربة جميع المعدات والسيارات اللازمة ومدى صلاحيتها وتشكيل لجنة لمراجعة الانتهاء من صيانة الاعطال بعدد من المعدات بحملات مجالس المدن خلال أسبوعين

وكذلك حصر جميع نقاط تجمع مياه الأمطار خاصة الاكثر عرضة للتضرر،وتحديد المناطق التى تحتاج لوضع برابح تصريف المياه و تحديد اماكنها لصرف تجمعات مياه الأمطار ووضع مسمياتها ،وكذلك تحدبد مناطق تجمع المياه بالقرب من محولات الكهرباء واتخاذ الاجراءات العاجلةمقررا تشكيل لجنة للمرور على مخرات السيول بمناطق وادى الخروبة ،القصر ووادى الرمل ومنطقة الكيلو ١٥ بطريق مرسي مطروح السلوم وسد ام لاشطان لمراجعة السدود وصيانتها ومسار السيل ومنع اى عراقيل مع الاجراء العاجل ،ومخاطبة وزارة الموارد المائية والري ومعهد بحوث المياه

كذلك وجه محافظ مطروح بوضع سيناريو لكيفية المواجهة والتعامل مع اى طارئ،و مقترح تقسيم كل مدينة الى قطاعات تكليف مسئول عن كل قطاع وتحديد البيانات وارقام تليفونات الجهات المعنية واعلانها للرد على اى شكاوى او استغاثة عاجلةكما وجه محافظ مطروح بتحديد المناطق المقترحة لمعسكرات ومساكن الإيواء بمراكز الشباب والمدارس ومراجعة توافر كافة المستلزمات والفرش من خلال مديرية التضامن الاجتماعى،

وكذلك التأكيد على توافر الكميات الكافية و والمخزون من السلع الغذائية خلال موسم الأمطار، وتوعية مربي الثروه الحيوانيه بمنع الرعى في المناطق المنخفضة