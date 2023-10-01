مرسى مطروح تحذر من نزول الشواطئ العامة لعدم توافر خدمات وأفراد إنقاذ

أعلن مركز ومدينة مرسي مطروح، أنه غير مسئول نهائيا عن حالات الغرق بالشواطئ بداية من اليوم الأول من أكتوبر، لعدم توافر خدمات وأفراد إنقاذ، نظراً لانتهاء فصل الصيف.

وأعلن مركز ومدينة مرسى مطروح، انتهاء موسم الصيف وكافة الخدمات على جميع الشواطئ العامة التابعة للمركز، بشكل رسمي اعتباراً من يوم أمس السبت ٣٠ من سبتمبر ٢٠٢٣ .

وحذر مركز ومدينة مرسي مطروح الجميع، من عدم نزول البحر بجميع الشواطئ العامة لعدم توفر خدمات وأفراد إنقاذ، منوهاً بأن المركز غير مسئول نهائيا عن حالات الغرق بالشواطئ ، بعد اليوم السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ وهو موعد نهاية موسم الصيف بشكل رسمي.

وطالب مركز ومدينة مرسى مطروح بالالتزام والاستجابة ، حفاظاً على أرواح الجميع واتباع التعليمات الصادرة منه.