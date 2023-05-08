مرسى مطروح تحذر الزائرين من النزول للبحر عند عدم وجود أفراد إنقاذ

حذر مركز ومدينة مرسى مطروح زائري ورواد الشواطئ بعدم نزول البحر وممارسة السباحة في الوقت الحالي؛ بسبب استعدادات المدينة الجارية لموسم الصيف المستمرة، ولعدم جود خدمات وأفراد إنقاذ على جميع شواطئ المدينة، علما بأن الشواطئ لن يتم العمل بها بشكل رسمي خلال الشهر الجاري مايو 2023، وتقلب حالة الجو والبحر والطقس طبقا لبيانات الأرصاد الجوية في الفترة الحالية.

ويأتى ذلك حفاظا على ارواح الجميع، فيمكنكم الاستمتاع بالطقس الرائع والجلوس على الكورنيش والخدمات المتوفرة بالمدينة من مطاعم وكافيهات وملاهي وحدائق ومتنزهات.

وناشد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح ، رواد الشواطئ من أهالي مطروح وضيوف المحافظة بعدم نزول البحر وممارسة السباحة في الوقت الحالي بسبب عدم وجود خدمات أفراد “منقذين”، وعدم العمل بالشواطئ بشكل رسمي، على جميع شواطئ المدينة، ويتحمل المسئولية كل من يمارس السباحة في الوقت الحالي، والتي قد تعرض حياته للخطر “الغرق”.

وسوف يتابع قسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة، حالة البحر خلال الموسم السياحي الصيفي الحالي من خلال تقارير هيئة الأرصاد الجوية، والمرور الميداني لتحذير المصطافين ورواد الشواطئ بحالة البحر عن طريق الصفحة الرسمية لمجلس المدينة على مواقع التواصل الاجتماعي، وإذاعة مطروح، وسائل الإعلام المختلفة.