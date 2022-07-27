مرسى مطروح تتلقى مستندات التعاقد على الوحدات السكنية بالكيلو 4

علمت “المال” أن مركز مدينة مرسى مطروح سيبدأ في تلقي المستندات المطلوبة للتعاقد على الوحدات السكنية بالكيلو 4 و ذلك من الفائزين بقرعة الحصول على تلك الوحدات .

وكشفت مصادر مُطلعة لـ “المال” أن الحاصلين على الوحدات السكنية فى الكيلو 4 يجب عليهم سرعة التوجة للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس المدينة لتقديم المستندات المطلوبة للتعاقد على الوحدات طبقا للإعلان.

وأشارت المصادر إلى أن تلك المستندات تشمل صورة بطاقة للزوج والزوجة سارية، وإقرار قبول خصم معتمد من جهة العمل للموظفين ، وإقرار ضامن أقساط لغير العاملين فى الوظائف الحكومية، ودوسيه ورق دوبلكس.

ولفتت المصادر إلى أن المستندات تشمل إيصال سداد مـقـدم حـجـز الـوحـدة الـسـكـنـيـة بقيمة 7000 جنيه، وسداد مبلغ 10000 جنيه قيمة باقي مقدمة الوحدة السكنية، وسداد أول قسط شهری مبلغ وقدرة 500 جنيه.

وأوضحت المصادر أنه يجب تقديم تلك المستندات عبر شباك الإيرادات فى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس مدينة مرسى مطروح.

تجدر الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من أعمال لجنة اختيار المستحقين المتقدمين للحصول على وحدات سكنية بالعمارات الجديدة بالكيلو 4 شرق مدينة مرسى مطروح، بعدد 80 وحدة سكنية واعتماد نتائجها بعد بحث التظلمات.

وأوضح صلاح أبو الدهب مدير صندوق الإسكان يمحافظة مطروح، في بيان سابق أن أعمال لجنة اختيار المستحقين للوحدات السكنية؛ أسفرت عن قبول 940 مواطنا سيتم إجراء القرعة العلنية بينهم على 80 وحدة سكنية وتم رفض 151 حالة لعدم انطباق الشروط عليهم بعد بحث جميع حالات المتظلمين الذين تقدموا بتظلماتهم وتم إجراء المعاينات من خلال اللجنة التنفيذية والشعبية للوقوف على المستحقين لتلك الوحدات في إطار إجراءات من الشفافية والالتزام بالضوابط المحددة للحصول على تلك الوحدات.