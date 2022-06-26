«مرسى مطروح» تتعاقد مع شركة إنقاذ خاصة بتكلفة 1.2 مليون جنيه

انتهى مجلس مدينة مرسى مطروح من إجراءات التعاقد مع شركة الإنقاذ الخاصة التى ستقوم بأعمال التأمين لرواد شواطئ المدينة خلال موسم الصيف الجارى على مستوى 15 شاطئا.

وكشفت مصادر مطلعة فى المجلس لـ«المال» أن التعاقد مع الشركة الخاصة يبدأ من الموسم الجارى، وستكون مسئولة بصورة كاملة عن جميع الشواطئ؛ مما سيخلى مسئولية مركز مرسى مطروح عن أى حالات غرق لرواد الشواطئ هناك، مضيفًا أن تكلفة هذا التعاقد تبلغ 1.2 مليون جنيه خلال موسم الصيف الحالى.

وأشارت المصادر إلى أنه فى سنوات ماضية كان بعض أهالى ضحايا غرق الشواطئ يلجأون إلى القضاء لرفع تعويضات ضد مجلس المدينة، ويحصلون فى نهاية الأمر على أحكام وتعويضات من القضاء لصالحهم يتحملها فى النهاية مجلس المدينة، لافتة إلى وصول هذه التعويضات إلى خمسة ملايين جنيه خلال عام واحد.

وتابعت إنه فى حالة رغبة أهالى الضحايا فى رفع قضايا للمطالبة بتعويضات سيكون المجلس غير ذى صلة، وسيتم رفعها ضد الشركة.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة المكلفة بالإنقاذ والتى تم التعاقد معها تمتلك 100 سباح، ومُنقذ مؤهل، ومدرب للعمل بالشواطئ العامة، بالإضافة إلى 6 «جيت سكى» وغيرها من معدات الإنقاذ.