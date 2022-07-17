مرسى علم للتنمية السياحية تبيع قطعة أرض الساحل بقيمة 3.4 مليون جنيه

أعلنت شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية عن بيع أرض الساحل التابعة لها على طريق إسكندرية مطروح بقيمة 3.4 مليون جنيه.

وقالت الشركة في افصاح للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أنها قامت بتوقع عقد بيع الأرض مع المشتري يوم 7 يوليو الحالي.

وأكدت أن قيمة البيع ستظهر في القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر المقبل.

ويتوزع هيكل ملكية مرسى علم للتنمية السياحية بين مستثمرين أفراد ، أحمد كمال العليمى (50.49%)، شاهيناز محمد مصطفى (8%)، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة تحت سقف الـ 5% وفقا لآخر نموذج إفصاح مرسل فى 21 يناير الماضى.