«مرسى علم» تسند إدارة قرية «بدوية» إلى شركة تيريامف للفنادق

أفصحت شركة مرسى علم للتنمية السياحية عن إسناد الإدارة الفندقية لقرية بدوية إلى شركة تيريامف لإدارة الفنادق وتعديل المسمى التجارى للقرية بعد التعاقد.

وقالت مرسى علم فى إفصاح للبورصة اليوم الثلاثاء، إن شركة تيريماف لديها سابقة وأعمال وخبرة متراكمة اكتسبتها من إدارة فندقى تيريامف مصر الجديدة والتجمع الخامس.

ومن المقرر تغيير الاسم التجارى للقرية إلى تيريامف بدوية مرسى علم بعد توقيع العقد ، كما سيجرى إعادة تشكيل مجلس الإدارة بضم عضو عن شركة تيريامف لإدارة الفنادق.

ولم يتضمن الإفصاح تفاصيل أكثر فيما يتعلق بمدة التعاقد أو حدود صلاحياته أو المقابل المالى للاتفاق وطريقة حسابها. ونوهت الشركة إلى أنها ستفصح عن التفاصيل فور توقيع التعاقد.

مرسى علم فسخت تعاقدا سابقا لإدارة بدوية لسبع سنوات

وأسندت مرسى علم فى يونيو 2019 إدارة قرية بدوية إلى شركة بست البحر الأحمر لإدارة الفنادق لمدة 7 سنوات تنتهى عام 2027.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة (25 يونيو 2019) إن الطرفين اتفقا على سداد شركة الإدارة مبلغ وقدره 7 ملايين جنيه سنويا من الأرباح متوسط سبع سنوات وما زاد على ذلك يتم احتسابه مناصفة بين الطرفين.

وأضافت مرسى علم أن تكلفة عملية رفع كفاءة الفندق بتكلفة اجمالية تصل إلى عشرة ملايين جنيه تقريبا تتحمل منها شركة الإدارة 70% وتصخم على ثلاث سنوات بعد السنة الأولى.

وطلبت بست البحر الأحمر فى نوفمبر 2020 إرجاء استكمال تنفيذ التعاقد نظراً لظروف أزمة فيروس كورونا التي كانت تمر بالبلاد وتأثيرها على السياحة الداخلية والخارجية.

ووجهت مرسى علم إنذارا بفسح التعاقد استنادا إلى البند الرابع من العقد المبرم ، وردت شركة بست بطلب التماس ، بينما ردت الأولى بأنها سوف تضطر للتعاقد مع شركة إدارة أخرى ما لم يتم تنفيذ الالتماس، وفقا لإفصاح للبورصة (25 نوفمبر 2020).

تكبد الشركة خسائر بقيمة 1.38 مليون جنيه فى 2020

وأظهرت أحدث نتائج أعمال سنوية للشركة تراجع خسائرها بنسبة 27.8% إلى 1.38 مليون جنيه خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2020 مقابل خسائر بلغت 1.9 مليون جنيه خلال 2019.

وبلغ إجمالي تكاليف النشاط خلال عام 2020 إلى 1.3 مليون جنيه، مقابل تكاليف 1.9 مليون جنيه خلال عام 2019.

وأظهرت نتائج أعمال سابقة تسجيل الشركة خسائر بقيمة 1.09 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 1.94 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

و لم تسجل الشركة أي إيرادات خلال التسعة أشهر الأولى، وكذلك خلال نفس الفترة من 2019، وفقا للقوائم المالية.

ويبلغ رأسمال المصدر لشركة مرسى علم حوالى 50 مليون جنيه موزعا على 50 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم.

ويتوزع هيكل ملكيتها بين مستثمرين أفراد ، أحمد كمال العليمى (50.49%)، شاهيناز محمد مصطفى (8%)، إضافة إلى آخرون ممن يتداولون على الأسهم الحرة تحت سقف الـ 5%، وفقا لآخر نموذج إفصاح مرسل فى 21 يناير الماضى.