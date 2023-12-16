مرسى علم تستضيف المؤتمر السنوى لأكبر وأهم منصة للحجز السياحي الإلكترونى بالسوق البولندية

نظّمت منصة الحجز الإلكترونى Wakacje.pl التى تُعدّ أكبر وأهم منصات الحجز السياحي الإلكترونى بالسوق البولندية، مؤتمرها السنوى بمدينة مرسى علم في محافظة البحر الأحمر، وذلك تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وتم اختيار مدينة مرسى علم لإقامة هذا المؤتمر؛ لكونها أحد أهم المقاصد السياحية المصرية التى تحظى بشعبية كبيرة بالسوق البولندية.

وتضمّن الوفد المشارك في المؤتمر أعضاء مجلس إدارة المنصة، برئاسة Darusz Gorzny رئيس مجلس الإدارة، وأهم 350 وكيلًا سياحيًّا بالسوق البولندية، والذين تم اختيارهم بناءً على حجم المبيعات التى حققوها خلال العام الماضى.

من جانبه، أكد عمرو القاضى، الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أهمية السوق البولندية بالنسبة للسياحة المصرية، حيث يُعدّ أحد أهم الأسواق المستهدفة والمصدرة للسياحة إلى المقصد المصري.

كما أشار إلى أن استضافة هذا المؤتمر تأتى فى إطار تدريب وتعريف ممثلي مكاتب البيع بالسوق البولندية بالمستجدّات التى يشهدها قطاع السياحة في مصر، والمزايا النسبية للمقصد السياحي المصري، والتي تمنحه ميزة تنافسية دون غيره من المقاصد المنافسة بين دول العالم،

بالإضافة إلى تأكيد ثقة السائح البولندى فى المقصد السياحى المصرى، وتعريفه بالجهود التى تبذلها الدولة للنهوض بقطاع السياحة،

والتي من بينها تطوير البنية التحتية، ولا سيما في المقاصد السياحية، والتي من بينها تطوير شبكة المواصلات بما يسهّل حركة انتقال السائحين بين المدن المصرية ويسهم في الربط بين المقاصد الثقافية والمقاصد الشاطئية، وهو ما يسهم في جعل زيارة مصر تجربة سياحية فريدة من نوعها.

وعلى هامش المؤتمر، تم تنظيم برنامج سياحي للوفد المشارك في المؤتمر إلى مدينة الأقصر لزيارة المعالم السياحية والأثرية بها، إلى جانب استمتاعهم بالأنشطة البحرية،

ورحلات السفاري التي تعرفوا عليها وقاموا بتجربتها بمدينة مرسى علم بما يسهم فى زيادة المبيعات للمقصد السياحي المصرى؛ كون مكاتب البيع هى نقطة التواصل المباشرة مع السائح الذى يبحث عن السفر.

وتضمنت فعاليات المؤتمر عددًا من ورش العمل التى تم خلالها استعراض المقومات والمنتجات والأنماط السياحية المختلفة التى ينفرد بها المقصد السياحى المصرى.

كما قام رئيس مجلس إدارة المنصة بالإعلان عما تحقق من مبيعات خلال العام السابق وخطته للعام المقبل، كما قام بتكريم أفضل المكاتب تحقيقًا للمبيعات خلال العام.