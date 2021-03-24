«مرسول مصر» تحقق 400% نموًّا بحجم الإيرادات خلال 2020

حققت شركة مرسول مصر؛ المنصة المتخصصة في تقديم خدمات توصيل الطلبات بالسوق المصرية، نموًّا بحجم الإيرادات خلال العام المنتهى 2020، بنسبة وصلت إلى 400%، منذ بداية شهر أبريل الماضى بسبب جائحة فيروس كورونا التي أعطت مؤشرًا إيجابيًّا للمنصة الإلكترونية، بخلاف القطاعات الأخرى.

قال أسامة حرفوش، مدير عام الشركة مرسول مصر، إن الشركة تأسست منذ عام 2019 من أرباح الشركة الأم في السعودية، والتي يبلغ حجم استثماراتها مليار ريال سعودي.

وأضاف حرفوش، خلال تصريحات خاصة، لـ”المال”، أن الشركة الأم في المملكة العربية السعودية تأسست منذ عام 2015، لافتًا إلى أن فرعها في مصر تعتمد بشكل أساسى على الإيرادات فى تمويل الشركة والتوسع بالسوق المصرية، حيث تسعى الشركة إلى زيادة عدد مندوبيها إلى ما يقرب من مليون مندوب خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأشار إلى أن “مرسول” أتاحت العديد من فرص العمل الشريفة، منذ انطلاقها، فأصبح لديها أكتر من 100 ألف مندوب مسجل، تَعتبرهم الشركة قوتها الحقيقية.

وأفاد حرفوش بأن الشركة تتميز بأنها الأولى في خدمة توصيل أي شيء من أي مكان داخل المحافظة الموجود بها العميل، لافتًا إلى أنها المنصة التسويقية الأولى التي تخدم 3 أنواع من العملاء “مشتري، مندوب، وشريك”، منوهًا بأن خدمة مرسول تغطي 9 محافظات في مصر.

وأوضح أن تطبيق “مرسول” أصبح يستحوذ على 28% من حجم الطلبات اليومية بقطاع المواد الغذائية.

ونوه بأن التطبيق يتيح للعملاء الاختيار من بين مجموعة من مندوبين التوصيل حسب السعر الذي يحدده المندوبون أنفسهم، متابعًا أنه يمكن للعملاء التواصل معهم عبر المحادثات النصية وأن يطلبوا منهم شراء وتوصيل أي شئ من المتاجر أو المطاعم أو الصيدليات المختلفة، أو حتى توصيل أي أغراض من مكان لآخر وتتبع عملية التوصيل إلكترونيًّا.

وأشار مدير عام الشركة إلى أن “مرسول” تخطط لتحصيل الإيرادات من العملاء إلكترونيًّا، وذلك خلال الربع الثالث من العام الحالي، لافتًا إلى أن عملية التحصيل تتم من خلال الكاش، منذ بداية التواجد بالسوق المصرية، وحتى الفترة الحالية.

وذكر أن الشركة لديها أكثر من طريقة للتوصيل من خلال “الموتوسكلات، السيارات، الدراجات الهوائية”، وذلك باتجاه الفرصة أمام العملاء والمدوبين الراغبين فى الانضمام آليًّا.

وفيما يخص تنظيم العمل خلال شهر رمضان المقبل، أوضح أن فترة عمل الشركة مفتوحة أمام المندوبين على مدار 24 ساعة يومًا خلال أيام الأسبوع.