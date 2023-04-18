«مرسول مصر» تبحث مع «التضامن الاجتماعى» إتاحة تسهيلات ائتمانية للطيارين بفائدة ميسرة

تبحث شركة مرسول مصر مع وزارة التضامن الاجتماعي إتاحة تسهيلات ائتمانية بأسعار فائدة ميسرة لصالح مندوبى التوصيل الذين يعملون على منصتها الإلكترونية.

قال كريم جمال، مدير الشركة، إن المباحثات تأتى ضمن مبادرة «طريقك أمان» التى أطلقها الجانبان منذ فترة، وتهدف إلى حماية وتمكين الطيارين (مندوبي التوصيل) عن طريق تزويدهم بخوذ رأس وسترات للحماية من ظروف الطقس خلال فصل الشتاء، إضافة إلي إتاحة الفرصة لهم للحصول على تمويلات ميسرة من بعض الجهات المختصة .

جاء ذلك فى حوار كريم جمال مع برنامج «CEO Level» الذي يقدمه رئيس تحرير جريدة المال حازم شريف، وتمت إذاعته يوم الخميس الماضي علي قناة ALMAL TV عبر موقع يوتيوب .

وأوضح «جمال» أن منصة مرسول تضم ما يقرب من 155 ألف طيار ديلفري، أغلبهم غير نشطين، وأن نسبة السائقين الفعالين المقيدين على التطبيق تسجل زيادة شهر تلو الآخر، كما تمتلك الشركة أيضًا شراكات مع نحو 5 آلاف تاجر، وتعمل على زيادة هذا العدد خلال الفترة المقبلة.

فى سياق متصل، أضاف «جمال» أن شركته تعمل فى أسواق مصر والسعودية والبحرين، وترتكز إستراتيجياتها خلال العام الحالي علي 6 محاور رئيسية، منها الحصول على أفضل عروض من المطاعم بأقل نسبة عمولة، إضافة إلى الاهتمام بمندوب التوصيل courier عبر مسارين، أولهما تطوير طريقة ذكية لتخصيص الطلبات بهدف تقليل مسافة التوصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة معدل ربحية الطلبات، والحفاظ على ولاء المستخدمين الحاليين وتحسين خبراتهم من خلال تطوير خدمة العملاء وطرح عروض متنوعة لهم.

وألمح إلى أن %80 من الطلبات على المنصة تأتي من قطاع الأغذية والمشروبات، منوهًا بأن الشركة تستحوذ على نسبة %15 أو تزيد قليلًا – على حد تعبيره- من سوق خدمات توصيل الطعام بمصر .

وكشف «جمال» عن إتاحة «مرسول» خدمة الدفع الإلكتروني لعملائها منذ سبتمبر الماضي عن طريق تمكينهم من الدفع باستخدام البطاقات الائتمانية والطلب من أي مكان، ثم تتولى الشركة تسوية المعاملات المالية مع شركائها بعد ذلك.