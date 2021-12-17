«مرسول» راعيا للنادي الأهلي في مباراة السوبر الأفريقى

أعلنت شركة مرسول، العاملة في خدمات تكنولوجيا التوصيل عند الطلب، عن دعمها للنادي الأهلي خلال مباراته ضد نادي الرجاء المغربي في بطولة كأس السوبر.



وحصلت شركة مرسول على رعاية النادي الأهلي خلال تلك المباراة وفقا للتعاقد الذي تم إبرامه مع شركة بريزنتيشن صاحبة حقوق رعاية النادي الأهلي، وبالتالي فإن شعار مرسول سيزيّن قميص النادي الأهلي خلال مباراة كأس السوبر.



ويسعى فريق النادي الأهلي خلال مباراته أمام الرجاء المغربي لحصد كأس السوبر للمرة الثانية على التوالي والمرة الثامنة في تاريخه، حيث يعد النادي الأهلي هو الأكثر تتويجا بتلك البطولة.



وتعد شركة “مرسول” السعودية من الشركات العاملة في تكنولوجيا التوصيل عند الطلب، إذ تمتلك تطبيقا لتوصيل الطلبات من نقطة لنقطة، ومنذ تأسيسها عام 2015 بواسطة رائدي الأعمال أيمن السند ونايف السمري نجحت الشركة في أن يصبح تطبيق التوصيل رقم واحد في المملكة العربية السعودية، مما دفعها للتوسع داخل بلدان أخرى وعلى رأسها جمهورية مصر العربية، حيث تعمل خدمات مرسول حاليا داخل 10 مدن مصرية، مع وجود خطة مستقبلية للتوسع بمحافظات مصرية أخرى، اعتمادا على 130 ألف مندوب توصيل ينتمي أغلبهم لفئة الشباب.



وبتلك المناسبة، أعرب نايف السمري، الشريك المؤسس لشركة مرسول السعودية، عن سعادته بحصول الشركة على حق الرعاية الحصري لقميص النادي الأهلي خلال مباراة كأس السوبر، مشدداً على أن الشركة تسعى لبناء شراكة ممتدة مع فريق النادي الأهلي الذي يعد الأكثر جماهيرية في مصر وأفريقيا.



ومن جانبه، أكد أسامة حرفوش مدير مرسول مصر، أن تلك الخطوة تأتي ضمن الخطة الإستراتيجية الجديدة للشركة للتوسع في السوق المصرية، والتي تستهدف من خلالها رعاية الأحداث الكبرى ومشاركة العملاء في كافة اهتماماتهم وخاصة كرة القدم التي يعشقها المصريون.



وأوضح محمد مجدي مدير التسويق بشركة مرسول مصر، أن الحصول على رعاية قميص النادي الأهلي خلال تلك البطولة الهامة يمثل قيمة تسويقية كبيرة للشركة، باعتبار النادي الأهلي هو بطل القرن وهو الفريق الأقوى محليا وقاريا، لافتا إلى أن طبيعة النادي الأهلي وحرص أفراده على تحقيق النجاحات بأقصى جهد وفي أسرع وقت إنما يتوافق مع نفس طبيعة شركة مرسول التي تحرص دوما على تقديم خدماتها بأفضل كفاءة ممكنة وفي زمن قياسي.



وتحرص شركة مرسول دوما على رعاية الأحداث الرياضية، حيث حصلت الشركة نهاية العام الماضي على حق رعاية ملعب جامعة الملك سعود الذي تقام عليه مباريات فريق النصر السعودي، ليصبح اسمه “مرسول بارك”.