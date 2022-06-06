«مرسول» تطلق مسابقة التميز الصحفي بمجال التجارة الإلكترونية

أعلنت شركة مرسول مصر العاملة في مجال تكنولوجيا خدمات التوصيل عند الطلب Delivery On-Demand، عن انطلاق الدورة الأولى لمسابقة التميز الصحفي بمجال التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل، بهدف إتاحة الفرصة للإعلاميين والصحفيين لإلقاء الضوء على سوق خدمات التوصيل وما يمر به من نمو ملحوظ، بجانب التركيز على التحديات التي يقابلها عناصر منظومة التوصيل وكيفية التغلب عليها.

وبموجب شروط المسابقة، فإن الموضوعات المسموح لها بالمشاركة يجب أن يتوافق موعد نشرها مع التواريخ المعلنة، مع عدم اشتراط أنواع محددة للوسائل الإعلامية بل سيتم فتح المجال أمام جميع الوسائل سواء الصحف المطبوعة أو المواقع الإلكترونية أو القنوات الفضائية أو الصفحات الرسمية للمواقع الإخبارية عبر السوشيال ميديا وأيضا الصفحات الشخصية للمدونين والمؤثرين، كذلك تم فتح المجال أمام جميع القوالب الصحفية سواء التحقيقات أو التقارير أو الحوارات أو مقالات الرأي أو التقارير المصورة.

وتم تشكيل لجنة تحكيم للمسابقة تضم كلا من: محمد يحيى يوسف، الصحفي بجريدة أخبار اليوم وعضو مجلس نقابة الصحفيين المصرية، وخالد البرماوي، خبير الإعلام الرقمي والمحاضر الأكاديمي بالجامعة الأمريكية، وكريم جمال مدير شركة مرسول مصر.

ويبدأ استقبال الموضوعات الصحفية المشاركة اعتبارا من 15 يونيو الجاري، على أن يكون آخر موعد لاستلام الموضوعات هو 31 يوليو المقبل، لتقوم بعدها لجنة التحكيم بتقييم الموضوعات المشاركة واختيار الموضوعات الفائزة، حيث تم رصد إجمالي جوائز بقيمة 100 ألف جنيها مصريا.

وصرح كريم جمال، مدير مرسول مصر، قائلا: “باعتبار شركة مرسول واحدة من الشركات المتخصصة في تطوير تقنيات خدمات التوصيل فإننا نسعى دوما للمساهمة في تحسين وتطوير تلك المنظومة سريعة النمو عالميا ومحليا، ونحن على يقين بأن وسائل الإعلام يجب أن تلعب دورها المعتاد في تسليط الضوء على عدة جوانب داخل منظومة التوصيل من أجل تطويرها وتحسينها، لذلك قررنا إطلاق تلك المسابقة التي نأمل أن تفرز لنا موضوعات صحفية مؤثرة تساهم في هذا التطوير المنشود”.

وأضاف جمال: “هدفنا الرئيسي داخل مرسول هو تطوير العناصر الثلاثة الرئيسية للمنظومة، فالعنصر الأول هو مندوب التوصيل والذي نعتبره رأس المال الحقيقي لنا داخل مصر، ولدينا حاليا ما يقرب من 150 ألف مندوب توصيل، ونحاول تقديم مزيدا من الحوافز التي تشجعهم على مواصلة أداء الخدمة بشكل احترافي، بينما يتمثل العنصر الثاني في طالب الخدمة، وهو الشخص الذي يستفيد من خدمات التوصيل، ومن أجله نقوم دوما بإطلاق العروض الترويجية لتشجيعه على خوض تجربة مميزة مع تطبيق مرسول، أما العنصر الثالث فهو الوسيط ونقصد به تطبيق مرسول، حيث نعمل دوما على تطوير تطبيقنا وفقا لاحتياجات المستخدمين وبما يتماشى مع زيادة اعتماد المصريين على التكنولوجيا”.

من جانبه، أشاد محمد يحيى يوسف عضو مجلس نقابة الصحفيين، بتلك المسابقة التي من شأنها تحفيز الصحفيين على انتاج محتوى ذو جودة عالية بما يساهم في إعلاء دور الصحافة ووسائل الإعلام والتأكيد على أهميتها في تسليط الضوء على القضايا المؤثرة في المجتمع والاقتصاد المصري، كما توجه بالشكر لإدارة شركة مرسول على مبادرتهم بإطلاق تلك المسابقة، معربا عن أمله في استمرارها بشكل منتظم.

وقدّم خالد البرماوي خبير الإعلام الرقمي، مجموعة من النصائح للصحفيين الراغبين في المشاركة بالمسابقة، أبرزها التركيز على اختيار الفكرة وضرورة تناولها بشكل معمق، مع أهمية الاعتماد على أدوات الإعلام الرقمي، وقال “الإبداع في الكتابة الصحفية وفي عرض الفكرة سيكون المفتاح الرئيسي للفوز بتلك المسابقة”.