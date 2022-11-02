«مرسول» تطرح خصومات 50% في عروض «البلاك فرايداي»

أطلقت شركة مرسول مصر، العاملة في خدمات التوصيل عند الطلب Delivery On-Demand، حملتها للاحتفال بموسم “البلاك فرايداي”.

تأتي عروض مرسول بنسبة خصومات بقيمة 50%، حيث تتيح عرضا مميزا وهو “واحدة عليك والتانية علينا” طوال شهر نوفمبر، بالتعاون مع عدد ضخم من كبرى المطاعم الشريكة، بحيث يتمكن مستخدمو تطبيق مرسول من الاستفادة بتلك العروض بشكل مباشر وسهل للغاية دون أي شروط أو تعقيدات.

وأكد كريم جمال، مدير مرسول مصر، أن حملة البلاك فرايداي التي تطلقها الشركة هذا العام تأتي في توقيت هام للغاية يسعى خلاله المستهلك المصري للحصول على احتياجاته بأعلى قيمة مقابل سعر مناسب، وباعتبار طلبات الطعام هي الجزء المحبب لدى غالبية المصريين فقد قررت الشركة إطلاق تلك الحملة التي تتواكب مع تطلعات العملاء.

وأضاف جمال قائلا: “مرسول تقدم خدمات التوصيل لما يزيد عن 2 مليون مستخدم للتطبيق داخل مصر، وقمنا بالتأكد من جاهزية مناديب التوصيل لاستقبال حجم الأوردرات المتوقعة خلال البلاك فرايداي، مع وجود حوافز مادية قوية لضمان اكتمال المنظومة من خلال إتاحة عرض سعري تنافسي مع خدمة توصيل عالية الكفاءة”.

ومن ناحيته، أشار أيمن النجار مدير الشراكات بمرسول مصر، أن حملة البلاك فرايداي تعد تتويجا للجهود التي بذلتها الشركة على مدار الأشهر الماضية من أجل زيادة عدد المتاجر والمطاعم الشريكة عبر التطبيق، معربا عن أمله بأن تنال العروض الخاصة بالحملة إعجاب العملاء خاصة من عشاق تجربة المطاعم في مصر، حيث تم إتاحة عرض “واحدة عليك والتانية علينا” مع عدد ضخم من المطاعم الشريكة منها على سبيل المثال لا الحصر: “برجر كينج وقصر الكبابجي وبون آبيتي وأبو فارس السوري” ومطعم كبدة الفلاح الذي يقدم عرض اشتري 2 واحصل على 2 مجانا بالإضافة للعديد من المطاعم الأخرى.

وأكد النجار، أن مرسول نجحت على مدار العام في ضم وإضافة عدد ضخم من المطاعم الشريكة التي يبحث عنها مستخدمو التطبيق دائما، مشيرًا إلى نمو حجم الطلبات للمطاعم الشريكة لمرسول 3 أضعاف مقارنة بالعام الماضي.

وبدأت مرسول عملها داخل مصر عام 2019، وتساهم حاليا في توصيل الطلبات بين أطراف المنظومة اعتمادا على نموذج التوصيل المباشر من نقطة إلى نقطة أخرى، ويقوم خلالها مقدم خدمة التوصيل بالاتفاق مع العميل على التفاصيل كافة، ويتم ذلك حاليا داخل عدة مدن مصرية على رأسها القاهرة الكبرى والإسكندرية.وتعتمد مرسول في علاقتها مع مندوبي التوصيل على مبدأ الشراكة والاستفادة المتبادلة والمرونة في أداء العمل، مع إتاحة برامج ولاء متميزة لضمان تحقيق المندوب أقصى ربحية ممكنة.